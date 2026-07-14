Detención provisional para acusado de disparar a un niño de 12 años en Chimán

Un juez de garantías ordenó este martes 14 de julio la detención provisional de un hombre acusado de presuntamente disparar contra una vivienda y herir a un menor de 12 años en el distrito de Chimán, provincia de Panamá.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana logró que se legalizara la aprehensión del sospechoso y se le imputaran cargos formales por el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

El ataque por el que se le acusa, se registró la madrugada de este domingo 12 de julio en una residencia ubicada en el corregimiento de Bruja.

Según los elementos recabados por el Ministerio Público, el imputado llegó al lugar y abrió fuego contra los moradores, logrando impactar al niño.

Para asegurar que el acusado vaya a la cárcel mientras avanza el caso, la fiscalía sustentó que dejarlo en libertad entorpecería el proceso.

El juez avaló la medida cautelar tras reconocer que existe un evidente peligro de fuga, riesgo de que se destruyan pruebas y, sobre todo, una amenaza directa para la comunidad y las víctimas.

Tras la decisión judicial, el hombre permanecerá privado de libertad en un centro penitenciario mientras las autoridades competentes continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil de este hecho violento.