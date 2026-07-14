Diputada Patsy Lee asegura que no renovar su visa de Estados Unidos fue una decisión personal y defiende su postura

La diputada de la bancada Vamos, Patsy Lee, enfatizó este martes 14 de julio que los diputados deben actuar con principios y priorizar los intereses de Panamá, aun cuando ello implique enfrentar consecuencias personales.

La publicación de la diputada se produce luego de que aclarara, mediante un mensaje en la red social X, que su visa estadounidense venció en febrero y que decidió no renovarla, en respuesta a versiones sobre una posible revocatoria.

“Aclaro que tuve visa de EE. UU. durante 20 años y viajé en múltiples ocasiones. Mi visa venció en febrero y decidí no renovarla. No pueden quitarme algo que ya no tengo”, destacó.

Añadió que “antes de conformar el Grupo de Amistad Parlamentario de Panamá con la República Popular China, ya me habían advertido que podrían tomar medidas contra mi visa. Aun así, decidí poner los intereses de Panamá por encima de cualquier interés personal”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la parlamentaria sostuvo que quienes ocupan cargos de elección popular están expuestos a múltiples presiones y que su compromiso debe estar centrado en el país.

”Los diputados estamos expuestos a muchas presiones. Por eso hay que tener principios y el carácter para poner siempre a Panamá por delante, aunque eso tenga consecuencias personales”, expresó Lee.