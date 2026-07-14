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Agroferias del IMA del 16 de julio: estos son los lugares de venta

Agroferias del IMA del jueves 16 de julio
Agroferias del IMA del jueves 16 de julio Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/07/2026 17:02
El IMA confirmó los lugares del país donde habrá agroferias este 16 de julio con productos accesibles.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 16 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Agroferias del IMA del jueves 16 de julio

Para el jueves 16 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa local Llano de La Palma en Villarreal en el distrito de Natá.

-Veraguas: Casa comunal El Espavé en Corral Falso en el distrito de San Francisco y en la Casa comunal de San Marcelo en el distrito de Cañazas.

-Panamá Oeste: Casa Cultural de Nuevo Emperador en el distrito de Arraiján.

-Chiriquí: Cancha comunal de Cuesta de Piedra en Tierras Altas.

-Panamá: Cancha de Agua Buena de la Unión de Chilibre en el distrito de Panamá.

-Herrera: Cancha comunal de Santa María cabecera en el distrito de Santa María.

-Los Santos: Parque de Pocrí cabecera en el distrito de Pocrí.

-Panamá Este: Wuacuco en Tortícolis en el distrito de Chepo.

-Darién: Cuadro de sóftbol de Sansón en el distrito de Pinogana.

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