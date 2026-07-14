Casi 5,000 muertos y 16,740 heridos: el devastador impacto del doble sismo en Venezuela

La autoridades de Venezuela publicaron este martes 14 de julio el más reciente balance oficial sobre los daños y víctimas provocados por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió al país el pasado 24 de junio, confirmando que la cifra de fallecidos ascendió a 4,734 personas.

El informe estadístico, emitido a 20 días de la catástrofe que tuvo su epicentro de daños en el estado costero de La Guaira, detalla que el personal médico y de socorro brindó asistencia a un total de 16,740 heridos. Por su parte, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 6,462 ciudadanos atrapados entre los escombros.

La destrucción de la infraestructura residencial se consolidó como una de las aristas más críticas del desastre. De acuerdo con el reporte consolidado, unos 190 edificios colaron por completo debido a las violentas sacudidas, mientras que otras 856 edificaciones presentan daños severos en sus estructuras. Esta situación dejó a 17,907 personas completamente sin vivienda en toda la región afectada.

Para contener la emergencia habitacional, las autoridades habilitaron 107 campamentos transitorios, en los cuales permanecen albergados 20,903 ciudadanos. El tejido de asistencia social reportó además atención integral para 128,324 familias, lo que refleja la masiva extensión del impacto socioeconómico del evento natural.

La respuesta operativa en el terreno movilizó a 30,989 efectivos de seguridad y protección civil, respaldados por un contingente de 31,050 voluntarios civiles. Asimismo, la cooperación internacional se hizo presente con la llegada de 2,471 rescatistas extranjeros, quienes apoyaron las labores críticas en las áreas de mayor devastación.

En el plano logístico, el Estado distribuyó 10,063 toneladas de alimentos y un volumen de 21.7 millones de litros de agua potable para abastecer a las comunidades aisladas y a los refugios temporales. Las unidades sanitarias reportaron además la atención médica de 33,652 pacientes por diversas patologías derivadas de la crisis.

La emergencia se mantiene activa debido a la inestabilidad geológica de la zona. En los últimos 20 días, el Servicio Sismológico venezolano contabilizó un total de 1,275 réplicas, factor que complica las tareas de evaluación de daños y eleva el riesgo de nuevos desplomes en las estructuras que quedaron comprometidas desde la tarde del 24 de junio.