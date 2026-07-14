Casi 5,000 muertos y 16,740 heridos: el devastador impacto del doble sismo en Venezuela

La autoridades de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a> publicaron este martes 14 de julio el más reciente balance oficial sobre los daños y víctimas provocados por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió al país el pasado 24 de junio, confirmando que la cifra de fallecidos ascendió a <b>4,734</b> personas.El informe estadístico, emitido a 20 días de la catástrofe que tuvo su epicentro de daños en el estado costero de <b>La Guaira</b>, detalla que el personal médico y de socorro brindó asistencia a un total de <b>16,740</b> heridos. Por su parte, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a <b>6,462</b> ciudadanos atrapados entre los escombros.La destrucción de la infraestructura residencial se consolidó como una de las aristas más críticas del desastre. De acuerdo con el reporte consolidado, unos <b>190 </b>edificios colaron por completo debido a las violentas sacudidas, mientras que otras<b> 856 </b>edificaciones presentan daños severos en sus estructuras. Esta situación dejó a <b>17,907</b> personas completamente sin vivienda en toda la región afectada.Para contener la emergencia habitacional, las autoridades habilitaron <b>107</b> campamentos transitorios, en los cuales permanecen albergados <b>20,903</b> ciudadanos. El tejido de asistencia social reportó además atención integral para <b>128,324 </b>familias, lo que refleja la masiva extensión del impacto socioeconómico del evento natural.La respuesta operativa en el terreno movilizó a<b> 30,989 </b>efectivos de seguridad y protección civil, respaldados por un contingente de 31,050 voluntarios civiles. Asimismo, la cooperación internacional se hizo presente con la llegada de <b>2,471 </b>rescatistas extranjeros, quienes apoyaron las labores críticas en las áreas de mayor devastación.En el plano logístico, el Estado distribuyó <b>10,063 </b>toneladas de alimentos y un volumen de <b>21.7 millones de litros de agua potable</b> para abastecer a las comunidades aisladas y a los refugios temporales. Las unidades sanitarias reportaron además la atención médica de <b>33,652</b> pacientes por diversas patologías derivadas de la crisis.La emergencia se mantiene activa debido a la inestabilidad geológica de la zona. En los últimos 20 días, el Servicio Sismológico venezolano contabilizó un total de <b>1,275 réplicas</b>, factor que complica las tareas de evaluación de daños y eleva el riesgo de nuevos desplomes en las estructuras que quedaron comprometidas desde la tarde del 24 de junio.