‘Los diputados hemos recibido muchas presiones del Norte por el tema de China’

Debe ser de balance, pero el panorama no está balanceado; la guerra de las potencias no es la nuestra. De hecho, tengo conocimiento de que algunos diputados traerán un proyecto de ley de infraestructura pública, que viene de la mano del Ejecutivo junto a Estados Unidos y que busca excluir empresas chinas. El país no puede limitarse por intereses que no son panameños. Muchos diputados tienen intereses personales en toda esta situación; algunos jóvenes están pensando en becas y trabajo luego de salir del cargo. Me preocupa también que el presidente Mulino tiene un poco de parcialidad, lejos de la neutralidad. No se trata de beneficiar a ninguna potencia, sino de igualdad de oportunidades, pensando que Panamá es un país soberano. Aunque seamos pequeños, 4.5 millones, nos soberanía a hemos ganado nuestra punta de muchos sacrificios a través de los años (...) tenemos que ser valientes; aunque tengamos todas las presiones del mundo, estamos llamados primero a ser panameños.