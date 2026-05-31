Paloma Valencia vota en Bogotá y acusa a Petro: ‘Es preocupante que el presidente haga proselitismo mostrando su voto’

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ejerció este domingo 31 de mayo su derecho al voto en el norte de Bogotá durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en una jornada en la que reiteró su aspiración de convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia del país.

Valencia acudió a las urnas instaladas en el sector de Chicó Reservado, en el norte de la capital colombiana, acompañada por su hija, Amapola, y su esposo, Tomás Rodríguez.

Horas antes, había participado en la jornada electoral en Rionegro, Antioquia, junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder político del uribismo.

La aspirante fue la última de los tres principales candidatos presidenciales en ejercer su voto. Antes de trasladarse a Bogotá, acompañó a Uribe durante su participación en los comicios en el departamento de Antioquia.

“Quiero invitar a Colombia a elegir a la primera mujer. Es nuestro momento”, manifestó Valencia al inicio de la jornada, en referencia a su candidatura y a la posibilidad de alcanzar un hecho histórico en la política colombiana.

Tras depositar su voto, la candidata lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, luego de que este mostrara públicamente su papeleta electoral, en la que marcó su preferencia por el candidato Iván Cepeda.

Según Valencia, el mandatario estaría incumpliendo las restricciones constitucionales que impiden a los presidentes intervenir en política electoral.

“Es muy preocupante que el presidente haga proselitismo mostrando su voto. Todos los demás somos ciudadanos, pero él tiene una prohibición constitucional de participar en política”, afirmó ante los medios.

La candidata también acusó al mandatario de haber favorecido durante la campaña al candidato oficialista Iván Cepeda mediante actos públicos y declaraciones políticas. Además, denunció supuestas presiones de grupos armados ilegales sobre votantes en distintas regiones del país.

“Es muy grave que una democracia quede sujeta a un presidente que se brinca la Constitución y la ley”, expresó Valencia, quien aseguró que algunas organizaciones criminales habrían intentado influir en el voto de los ciudadanos.

A través de un video difundido en su cuenta de X, la candidata se mostró optimista sobre el resultado electoral y agradeció el respaldo recibido durante la campaña.

“Estoy muy feliz porque siento la satisfacción de haber cumplido con una campaña extraordinaria, llena de colombianos que creen en el futuro, que no se vencen y que están del lado correcto de la historia”, señaló.

Valencia añadió que confía en que el trabajo, la disciplina y el esfuerzo permitan construir “una Colombia grande” y pidió a los ciudadanos respaldar una propuesta enfocada en el futuro del país.