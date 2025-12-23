Bernardo Meneses seguirá detenido, juez rechaza solicitud de cambio de medida cautelar

El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), Bernardo Meneses, permanecerá detenido en la cárcel de Tinajitas.

La decisión fue tomada luego que un juez rechazara este martes 23 de diciembre la solicitud de cambio de medida cautelar en una medida solicitada por la defensa del exdirector.

La defensa apeló la decisión. La audiencia de apelación se llevará a cabo el 15 de enero a las 8.30 de la mañana.

Meneses ha sido imputado por blanqueo de capitales, peculado doloso agravado, enriquecimiento injustificado y corrupción de servidores públicos.