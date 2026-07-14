Veteranos de Malvinas recuerdan que la soberanía se defiende con diplomacia, no en la cancha

A pocas horas de la semifinal del Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina emitió un comunicado en el que llamó a separar el fútbol del conflicto bélico por las Islas Malvinas, al tiempo que instó a mantener viva la memoria de los excombatientes y el reclamo de soberanía por vías pacíficas.

En el documento, fechado el 12 de julio de 2026, la organización sostiene que el encuentro, programado para este 15 de julio en Atlanta (Estados Unidos), representa un acontecimiento deportivo de alcance mundial, pero no debe interpretarse como una revancha de la guerra de 1982.

Bajo el título “El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha”, los veteranos señalaron que, aunque comprenden la emoción de que la selección argentina dispute una semifinal mundialista frente a Inglaterra, consideran necesario “trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional”.

‘El deporte no es la guerra’

Uno de los principales mensajes del comunicado enfatiza que el partido no puede convertirse en una compensación simbólica por el conflicto del Atlántico Sur.

”El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional”, señala la Federación.

Llaman a evitar el odio y la xenofobia

Los veteranos también pidieron a la afición argentina que apoye a la selección con orgullo, pero sin fomentar expresiones de odio o xenofobia contra el pueblo inglés.

Aunque el comunicado describe a Inglaterra como la “nación usurpadora” en referencia al conflicto por las Islas Malvinas, sostiene que el verdadero triunfo argentino consiste en mantener vivo el reclamo de soberanía desde la memoria histórica y el respeto.

Según el texto, el grito de “¡Malvinas Argentinas!” debe expresarse como “un ejercicio vivo de memoria y soberanía”, sin caer en manifestaciones de odio.

Piden honrar a los caídos

La Federación también solicitó a los medios de comunicación, a la sociedad y a los aficionados recordar a los 649 argentinos fallecidos durante la Guerra de las Malvinas, al tiempo que pidió que el fútbol sirva para mantener vigente el reclamo histórico.

”Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca”, expresa el comunicado.

El pronunciamiento concluye afirmando que, aunque el balón rueda y el orgullo deportivo une al país, la memoria de quienes murieron en el conflicto permanece intacta.

”La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica”, concluye la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril”.