Argentina e Inglaterra: la histórica rivalidad que suma un nuevo capítulo en el Mundial 2026

Cuatro años después volvieron a encontrarse, esta vez en los cuartos de final disputados en Wembley.Fue un partido extremadamente tenso. <b>El capitán argentino Antonio Rattín fue expulsado antes del descanso tras discutir con el árbitro</b> y permaneció varios minutos protestando sobre el terreno de juego.Con un hombre más, <b>Inglaterra encontró el gol hasta el minuto 78 mediante Geoff Hurst</b>, quien posteriormente sería el héroe de la final. Tras el encuentro, <b>el entonces seleccionador inglés Alf Ramsey impidió que uno de sus jugadores intercambiara la camiseta con un futbolista argentino</b>, un episodio considerado el inicio de la histórica rivalidad entre ambas selecciones.<b>Los ingleses terminarían conquistando ese Mundial</b>, el único de su historia.