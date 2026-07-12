Argentina e Inglaterra: la histórica rivalidad que suma un nuevo capítulo en el Mundial 2026

El Mundial 2026 volverá a ofrecer uno de los enfrentamientos más cargados de historia y simbolismo del fútbol internacional. Argentina e Inglaterra se medirán en las semifinales del torneo, reeditando una rivalidad que trasciende lo deportivo y que ha dejado algunos de los capítulos más memorables de las Copas del Mundo. El duelo, que se disputará en territorio norteamericano, será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en una fase final mundialista. Hasta ahora, el historial favorece ligeramente a Inglaterra con tres victorias, mientras que Argentina suma dos triunfos, aunque uno de ellos —el de México 1986— es considerado uno de los partidos más icónicos en la historia del fútbol.

Una rivalidad con contexto histórico

La intensidad de este enfrentamiento no se explica únicamente por lo ocurrido dentro del campo. Cuatro años antes del Mundial de México 1986, Argentina y el Reino Unido protagonizaron la Guerra de las Malvinas, conflicto armado por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina. Aunque el fútbol y la política pertenecen a ámbitos distintos, aquel conflicto añadió una enorme carga emocional a los enfrentamientos deportivos entre ambos países. Desde entonces, cada cruce mundialista ha sido seguido con especial atención tanto por argentinos como por ingleses. El primer enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones ocurrió en la fase de grupos de Chile 1962. Inglaterra se impuso por 3-1 gracias a los goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves. José Sanfilippo descontó para la Albiceleste. Los ingleses alcanzaron los cuartos de final antes de ser eliminados por Brasil, mientras que Argentina quedó fuera en la fase de grupos.

Inglaterra 1966: nace la gran rivalidad

Cuatro años después volvieron a encontrarse, esta vez en los cuartos de final disputados en Wembley. Fue un partido extremadamente tenso. El capitán argentino Antonio Rattín fue expulsado antes del descanso tras discutir con el árbitro y permaneció varios minutos protestando sobre el terreno de juego. Con un hombre más, Inglaterra encontró el gol hasta el minuto 78 mediante Geoff Hurst, quien posteriormente sería el héroe de la final. Tras el encuentro, el entonces seleccionador inglés Alf Ramsey impidió que uno de sus jugadores intercambiara la camiseta con un futbolista argentino, un episodio considerado el inicio de la histórica rivalidad entre ambas selecciones. Los ingleses terminarían conquistando ese Mundial, el único de su historia.

México 1986: Maradona entra en la historia

Ningún enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra ha alcanzado la trascendencia del disputado en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Diego Armando Maradona protagonizó uno de los partidos más famosos de todos los tiempos. Primero anotó el polémico gol conocido como la “Mano de Dios”, al aprovechar un contacto con la mano que el árbitro no sancionó. Apenas unos minutos después marcó el denominado “Gol del Siglo”, una espectacular acción individual iniciada desde mitad de cancha en la que dejó atrás a varios rivales antes de definir frente al arquero Peter Shilton. Gary Lineker descontó para Inglaterra, pero Argentina avanzó con una victoria por 2-1 y posteriormente conquistó el campeonato del mundo. Doce años después volvieron a cruzarse, ahora en los octavos de final. Gabriel Batistuta abrió el marcador para Argentina desde el punto penal, Alan Shearer igualó también de penal y el joven Michael Owen marcó uno de los goles más recordados de la historia de los Mundiales tras una brillante carrera individual. Antes del descanso, Javier Zanetti empató para Argentina con una jugada preparada. El partido terminó 2-2 y se decidió mediante penales, donde Carlos Roa detuvo el disparo de David Batty para darle el triunfo a la Albiceleste por 4-3. El último duelo mundialista entre ambas selecciones ocurrió en la fase de grupos del Mundial de Corea y Japón. David Beckham, quien había sido expulsado frente a Argentina cuatro años antes, encontró su revancha al convertir el único gol del partido desde el punto penal. Inglaterra ganó 1-0 y avanzó hasta los cuartos de final, mientras que Argentina quedó eliminada sorpresivamente en la primera ronda.

Un nuevo capítulo en 2026