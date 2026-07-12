Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Scaloni sobre Argentina vs. Inglaterra: ‘Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa’

La Albiceleste enfrentará a Inglaterra por un boleto a la final del Mundial 2026
La Albiceleste enfrentará a Inglaterra por un boleto a la final del Mundial 2026 EFE
Por
Adriana Berna
  • 12/07/2026 11:11
Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo y, antes del partido, Lionel Scaloni llamó a dejar de lado las referencias políticas e históricas para enfocarse únicamente en el fútbol.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya comenzó a despertar recuerdos de uno de los capítulos más sensibles de la historia entre ambos países. Sin embargo, el director técnico argentino, Lionel Scaloni, pidió dejar de lado cualquier lectura política o histórica y centrarse exclusivamente en el aspecto deportivo.

Luego de la victoria por 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, que selló el pase de la Albiceleste a las semifinales, Scaloni fue consultado sobre el esperado duelo ante Inglaterra y el ambiente que rodea el partido.

“Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol”, respondió el entrenador.

Scaloni también elogió al rival y a su cuerpo técnico, al señalar que Argentina enfrentará a “una gran selección” dirigida por “un gran entrenador, que aprecio y admiro mucho”.

En 1982, Argentina y el Reino Unido libraron la Guerra de las Malvinas, un conflicto de 74 días por la soberanía de las Islas Malvinas —territorio administrado por el Reino Unido y reclamado por Argentina— que dejó cientos de muertos en ambos bandos y marcó profundamente la memoria colectiva argentina.

Cuatro años después, ambos países volvieron a encontrarse, esta vez en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Aquel partido quedó inmortalizado por la actuación de Diego Maradona, quien anotó dos de los goles más recordados en la historia del fútbol: la polémica “Mano de Dios”, conseguida con la mano y validada por el árbitro, y el llamado “Gol del Siglo”, tras una brillante corrida desde la mitad de la cancha. Argentina ganó 2-1 y posteriormente conquistó el campeonato mundial.

El encuentro, que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026, enfrentará a dos selecciones cuya rivalidad trasciende el fútbol debido a la historia política entre ambos países.

VIDEOS

Familiares denuncian abandono a los presos políticos tras el doble terremoto en Venezuela
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del...

Lo Nuevo