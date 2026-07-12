Scaloni sobre Argentina vs. Inglaterra: ‘Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa’

En 1982, Argentina y el Reino Unido libraron la Guerra de las Malvinas, un conflicto de 74 días por la soberanía de las Islas Malvinas —territorio administrado por el Reino Unido y reclamado por Argentina— que dejó cientos de muertos en ambos bandos y marcó profundamente la memoria colectiva argentina.Cuatro años después, ambos países volvieron a encontrarse, esta vez en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Aquel partido quedó inmortalizado por la actuación de Diego Maradona, quien anotó dos de los goles más recordados en la historia del fútbol: la polémica 'Mano de Dios', conseguida con la mano y validada por el árbitro, y el llamado 'Gol del Siglo', tras una brillante corrida desde la mitad de la cancha. Argentina ganó 2-1 y posteriormente conquistó el campeonato mundial.El encuentro, que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026, enfrentará a dos selecciones cuya rivalidad trasciende el fútbol debido a la historia política entre ambos países.