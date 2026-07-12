Scaloni sobre Argentina vs. Inglaterra: ‘Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa’

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya comenzó a despertar recuerdos de uno de los capítulos más sensibles de la historia entre ambos países. Sin embargo, el director técnico argentino, Lionel Scaloni, pidió dejar de lado cualquier lectura política o histórica y centrarse exclusivamente en el aspecto deportivo.

Luego de la victoria por 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, que selló el pase de la Albiceleste a las semifinales, Scaloni fue consultado sobre el esperado duelo ante Inglaterra y el ambiente que rodea el partido.

“Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol”, respondió el entrenador.

Scaloni también elogió al rival y a su cuerpo técnico, al señalar que Argentina enfrentará a “una gran selección” dirigida por “un gran entrenador, que aprecio y admiro mucho”.