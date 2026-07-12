Así es el plan de $254 millones con el que la ZLC quiere blindar su futuro

Las declaraciones del gremio llega cuando esta semana se generó una polémica a raíz del informe divulgado por la <b>Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT) </b>y a declaraciones atribuidas a su representante, Jeffrey Hardy, que vinculan a la zona franca con actividades de contrabando y lavado de activos.Hardy, según una nota de EFE, mencionó que la ZLC, la mayor del continente americano y situada en Panamá, es el <i><b>'Disneyland del contrabando',</b></i> por lo que pidió a las autoridades panameñas 'medidas enérgicas' para acabarlo.Tanto la Zona Libre de Colón (ZLC) y la Cámara de Comercio de la ZLC calificaron las publicaciones como <b>'falsas, infundadas y lesivas'</b> para la economía nacional, subrayando que las empresas formales que operan en la ZLC cumplen estrictamente con la normativa vigente y son parte de la solución, no del problema.<b><a href="/tag/-/meta/aurelio-barria">Aurelio Barría Pino, presidente del gremio</a></b>, señaló que la ZLC ha sido durante casi ocho décadas una pieza fundamental de la plataforma logística y comercial del país gracias a su capacidad para conectar mercados, atraer inversión y generar empleo.La Cciap señaló que el fortalecimiento de la Zona Libre es una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado, por lo que consideró indispensable impulsar proyectos que permitan modernizar su infraestructura física y tecnológica.<i><b>'La competitividad depende hoy tanto de la infraestructura física como de la tecnológica',</b></i> indicó la Cámara, al considerar que ambos elementos son esenciales para mantener a Panamá como el principal centro logístico de América Latina.Más allá de las medidas también se suma la coordinación permanente con entidades como la <b><a href="/tag/-/meta/autoridad-de-aduanas">Autoridad Nacional de Aduanas,</a></b> la <b><a href="/tag/-/meta/uaf-unidad-de-analisis-financiero">Unidad de Análisis Financiero (UAF)</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) </a></b>y la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI),</a></b> además del funcionamiento del Centro de Monitoreo y Videovigilancia y la implementación de sistemas inteligentes de control.