Así es el plan de $254 millones con el que la ZLC quiere blindar su futuro

La inversión pública superior a $254 millones destinada a la Zona Libre de Colón (ZLC) representa un punto de inflexión para fortalecer la competitividad del principal centro de comercio de la región y consolidar su papel como un activo estratégico de la economía panameña, afirmó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap). Entre las iniciativas destacadas figura el desarrollo del proyecto New Field, que, según el gremio, abrirá nuevas oportunidades para atraer empresas dedicadas a la manufactura, el ensamblaje, la logística y los servicios de alto valor agregado. Asimismo, se encuentra la modernización de los sistemas DMCE y Colón Puerto Libre, plataformas que buscan mejorar la trazabilidad de las operaciones, agilizar los procesos administrativos y aumentar la eficiencia del movimiento comercial dentro de la zona franca. En materia de gobernanza, el gremio empresarial destacó los avances implementados para fortalecer la seguridad y la transparencia de las operaciones comerciales. Entre ellos mencionó la creación de la primera Oficina de Cumplimiento de la Zona Libre, la certificación de auditores bajo los estándares BASC, el mantenimiento de la certificación ISO 9001 y la integración tecnológica entre el sistema DMCE y la Autoridad Nacional de Aduanas.

Respaldo

Las declaraciones del gremio llega cuando esta semana se generó una polémica a raíz del informe divulgado por la Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT) y a declaraciones atribuidas a su representante, Jeffrey Hardy, que vinculan a la zona franca con actividades de contrabando y lavado de activos. Hardy, según una nota de EFE, mencionó que la ZLC, la mayor del continente americano y situada en Panamá, es el “Disneyland del contrabando”, por lo que pidió a las autoridades panameñas “medidas enérgicas” para acabarlo. Tanto la Zona Libre de Colón (ZLC) y la Cámara de Comercio de la ZLC calificaron las publicaciones como “falsas, infundadas y lesivas” para la economía nacional, subrayando que las empresas formales que operan en la ZLC cumplen estrictamente con la normativa vigente y son parte de la solución, no del problema. Aurelio Barría Pino, presidente del gremio, señaló que la ZLC ha sido durante casi ocho décadas una pieza fundamental de la plataforma logística y comercial del país gracias a su capacidad para conectar mercados, atraer inversión y generar empleo. La Cciap señaló que el fortalecimiento de la Zona Libre es una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado, por lo que consideró indispensable impulsar proyectos que permitan modernizar su infraestructura física y tecnológica. “La competitividad depende hoy tanto de la infraestructura física como de la tecnológica”, indicó la Cámara, al considerar que ambos elementos son esenciales para mantener a Panamá como el principal centro logístico de América Latina. Más allá de las medidas también se suma la coordinación permanente con entidades como la Autoridad Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la Dirección General de Ingresos (DGI), además del funcionamiento del Centro de Monitoreo y Videovigilancia y la implementación de sistemas inteligentes de control.