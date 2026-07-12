¿Qué pregunta te hiciste hoy que quizás te movió hacia una buena decisión o una buena acción?

Yo, por ejemplo, esta mañana me pregunté: ¿Cuánto tiempo necesito para prepararme adecuadamente para mi viaje? La respuesta me ayudó a organizar la mañana con calma, tener todo listo para viajar a Jamaica a visitar a una amiga del corazón y llegar al aeropuerto a tiempo con todo lo que necesitaba.

También podría haberme preguntado: ¿Y si se me queda algo importante? ¿Será que llegaré a tiempo al aeropuerto? Seguramente esas preguntas también me habrían ayudado a prepararme, pero en vez de traer tranquilidad, me hubieran traído algo de estrés. Hay preguntas que nos mueven hacia espirales de crecimiento y bienestar, y preguntas que alimentan preocupaciones innecesarias o estados de reactividad.

Y allí reside uno de los grandes tesoros del coaching: la calidad de nuestras preguntas influye profundamente en la calidad de nuestras decisiones. Este amor por las preguntas poderosas, generativas y transformadoras podemos llevarlo tanto a las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos como a aquellas que, con curiosidad genuina, hacemos a los demás.

Hoy te propongo observar las preguntas que haces y pensar cómo podrían ser aún más hermosas. Porque si las preguntas crean cambios, entonces las preguntas más hermosas crean cambios más hermosos.Warren Berger escribe en The Book of Beautiful Questions: “Nuestra capacidad para hacer buenas preguntas es como un músculo: debemos ejercitarla continuamente para fortalecerla.”

En mi caso, fortalecer ese músculo ha transformado profundamente mi manera de liderar y de participar en reuniones de juntas directivas. Descubrí que, cuando observaba con mayor atención las preguntas que naturalmente quería hacer y las iba ajustando para que fueran cada vez más apreciativas, las conversaciones cambiaban. En lugar de despertar posturas defensivas, se abrían espacios para el diálogo, nuevas ideas y conversaciones verdaderamente generativas.

Con el tiempo encontré una pregunta que hoy me acompaña con frecuencia:

¿Qué es lo que realmente deseo crear con esta pregunta?

Recuerdo un conocido caso de British Airways. La situación que deseaban resolver era reducir los equipajes perdidos. Sin embargo, durante un proceso de Indagación Apreciativa, el equipo dejó de preguntarse únicamente cómo resolver ese problema y comenzó a preguntarse: ¿Qué es lo que realmente queremos crear? Descubrieron que su verdadera aspiración era ofrecer una experiencia extraordinaria a cada pasajero al llegar a su destino. Esa pregunta transformó la conversación y abrió nuevas posibilidades para mejorar significativamente la experiencia de sus clientes.

La Indagación Apreciativa (Appreciative Inquiry) fue desarrollada en la Universidad Case Western Reserve por David Cooperrider y sus colegas. Su proceso se conoce como las 4D: Descubrir nuestras fortalezas, Soñar (Dream) el futuro que deseamos crear, Diseñar los pasos para acercarnos a él y convertirlo en nuestro Destino. Algunas de las preguntas que propone son: ¿En qué momento hemos logrado algo extraordinario? ¿Qué fortalezas estuvieron presentes? ¿Cómo se vería el futuro que soñamos? ¿Qué podemos poner en marcha desde hoy para alcanzar esa visión? ¿Cómo sabremos que avanzamos en la dirección correcta?

Uno de los principios de la Indagación Apreciativa es que el simple acto de hacer una pregunta genera cambios en nosotros mismos, en los demás y en los sistemas humanos. Creo profundamente que, cuando hacemos preguntas apreciativas con curiosidad, esperanza y confianza en el potencial de las personas, creamos nuevos destinos.

Esa es, precisamente, la esencia de una mentalidad de coaching: permanecer abiertos, curiosos y presentes, confiando en que cada persona tiene la capacidad de encontrar sus propias respuestas y construir su propio camino. Porque, al final, vivimos en el mundo que creamos a través de nuestras preguntas. ¿Cómo quisieras hacer hoy tus preguntas aún más hermosas?