¡Duró un minuto! El regreso frustrado de Conor McGregor ante Max Holloway

La noche de este sábado se perfilaba como una de las más históricas en los últimos años para las artes marciales mixtas, pero el destino tenía preparado un desenlace amargo.

El esperado regreso de Conor “The Notorious” McGregor al octágono tras cinco años de ausencia terminó en tragedia deportiva, luego de que una grave lesión en la rodilla le otorgara la victoria a Max Holloway por nocaut técnico (TKO) en el primer asalto.

El combate, pactado en el peso wélter y celebrado ante una Arena T-Mobile abarrotada, apenas comenzaba a calentar motores cuando ocurrió el incidente.

A solo unos segundos de iniciar el enfrentamiento, McGregor intentó sorprender a Holloway lanzando una vistosa patada de tijera voladora.

Sin embargo, el drama llegó al momento del aterrizaje: la rodilla del irlandés cedió visiblemente bajo su propio peso.