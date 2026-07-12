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¡Duró un minuto! El regreso frustrado de Conor McGregor ante Max Holloway

Tras el doloroso desenlace, McGregor se pronunció en sus redes sociales para aclarar la situación con su característico estilo, descartando que arrastrara problemas físicos previos al combate
Tras el doloroso desenlace, McGregor se pronunció en sus redes sociales para aclarar la situación con su característico estilo, descartando que arrastrara problemas físicos previos al combate Redes Sociales
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Lourdes García Armuelles
  • 12/07/2026 11:46
McGregor intentó sorprender a Holloway lanzando una vistosa patada de tijera voladora. Sin embargo, el drama llegó al momento del aterrizaje: la rodilla del irlandés cedió visiblemente bajo su propio peso

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La noche de este sábado se perfilaba como una de las más históricas en los últimos años para las artes marciales mixtas, pero el destino tenía preparado un desenlace amargo.

El esperado regreso de Conor “The Notorious” McGregor al octágono tras cinco años de ausencia terminó en tragedia deportiva, luego de que una grave lesión en la rodilla le otorgara la victoria a Max Holloway por nocaut técnico (TKO) en el primer asalto.

El combate, pactado en el peso wélter y celebrado ante una Arena T-Mobile abarrotada, apenas comenzaba a calentar motores cuando ocurrió el incidente.

A solo unos segundos de iniciar el enfrentamiento, McGregor intentó sorprender a Holloway lanzando una vistosa patada de tijera voladora.

Sin embargo, el drama llegó al momento del aterrizaje: la rodilla del irlandés cedió visiblemente bajo su propio peso.

A pesar del evidente dolor y de intentar soltar un par de golpes por instinto, la movilidad de McGregor quedó completamente anulada.

El árbitro detuvo las acciones de inmediato al minuto con 9 segundos, decretando el final de la revancha más esperada del año.

Con este resultado oficial, Holloway se llevó el triunfo en una noche donde los aficionados se quedaron con ganas de ver una guerra prolongada.

Tras el doloroso desenlace, McGregor se pronunció en sus redes sociales para aclarar la situación con su característico estilo, descartando que arrastrara problemas físicos previos al combate:

“Mi junta de culata se ha ido. Destruida. No tenía ninguna lesión antes de entrar a la pelea”, manifestó el peleador.

La velada de UFC 329 también dejó otros momentos de alto impacto en su cartelera principal.

En el choque coestelar, Paddy Pimblett brilló al someter de forma técnica a Benoit Saint Denis con un estrangulamiento D’arce en apenas 52 segundos del primer round.

Por su parte, Mario Bautista logró una importante victoria por decisión unánime ante Cory Sandhagen, mientras que Brandon Royval y King Green cumplieron con las expectativas al finalizar a sus respectivos rivales por la vía rápida.

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