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Vida y cultura

¿Qué está pasando en Las Bóvedas? Todo sobre la restauración de la Plaza de Francia y su muralla

La zona conocida como Punta Chiriquí también alberga el edificio de Las Bóvedas, levantado durante el siglo XVIII para el almacenamiento de víveres y pertrechos militares.
La zona conocida como Punta Chiriquí también alberga el edificio de Las Bóvedas, levantado durante el siglo XVIII para el almacenamiento de víveres y pertrechos militares. Carlos Lemos / EFE
Por
Deborah Peña
  • 12/07/2026 12:01
La zona conocida como Punta Chiriquí fue construida a partir de 1673, tras el traslado de la cuidad al actual Casco Antiguo luego de la destrución de Panamá La Vieja por el ataque del pirata Henry Morgsan en 1671

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La Muralla Colonial de la Punta Chiriquí, fue uno de los principales vestigios del sistema defensivo de Panamá, y como parte de un proceso que busca garantizar la conservación de su estructura con más de tres siglos de historia y fortalecer el patrimonio cultural del país, se decidió fortificar y resturar las estructuras.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura, empezó laborales en el 28 de mayo del 2026 , y contempla la intervención integral de la muralla y su entorno inmediato, incluyendo la plaza de Francia siguiendo los lineamientos de conservación establecidos para sitios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

La zona conocida como Punta Chiriquí fue construida a partir de 1673, tras el traslado de la cuidad al actual Casco Antiguo luego de la destrución de Panamá La Vieja por el ataque del pirata Henry Morgsan en 1671, la muralla protegía a la cuidad de posibles ataques por mar y tierra.

En una entrevista otorgada a la agencia EFE, la arquitecta Amber Zambrano, explicó que “los daños que se están subsanando corresponden a “reparaciones posteriores a la construcción original”, incluido “el antepecho de cuando se hizo la Plaza de Francia como tal”, dijo.

Operarios trabajan en la restauración de la plaza de Francia este jueves, en el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá (Panamá).
Operarios trabajan en la restauración de la plaza de Francia este jueves, en el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá (Panamá). Carlos Lemos / EFE
Operarios trabajan en la restauración de la Muralla Colonial de la Punta Chiriquí este jueves, en el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá (Panamá).
Operarios trabajan en la restauración de la Muralla Colonial de la Punta Chiriquí este jueves, en el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá (Panamá). Carlos Lemos / EFE

La zona conocida como Punta Chiriquí también alberga el edificio de Las Bóvedas, levantado durante el siglo XVIII para el almacenamiento de víveres y pertrechos militares.

Además de la restauración de la muralla, el proyecto incluye la recuperación de la Plaza de Francia, donde serán restaurados los bustos y placas conmemorativas dedicadas a las figuras vinculadas al primer intento de construcción del Canal de Panamá por parte de Francia a finales del siglo XIX.

El Ministerio de Cultura destacó que la intervención no solo busca preservar un monumento histórico, sino también reforzar la identidad cultural del país y potenciar el turismo patrimonial en el Casco Antiguo.

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