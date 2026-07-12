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Miambiente intercepta yate que pescaba ‘a escondidas’ en Coiba

Al yate detectado sin autorización se le ordenó abandonar la zona conforme a la normativa ambiental vigente
Al yate detectado sin autorización se le ordenó abandonar la zona conforme a la normativa ambiental vigente Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/07/2026 10:08
Los patrullajes que se realizan desde febrero de 2026, en el marco de las labores de vigilancia que adelanta la institución para combatir la pesca ilegal y proteger el ecosistema marino y costero del país

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Una embarcación de pesca deportiva que operaba sin autorización dentro del Parque Nacional Coiba fue interceptada en medio de los operativos de vigilancia marítima intensivos que ejecutan guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) junto al Servicio Nacional Aeronaval.

La acción fue uno de los resultados de los operativos de patrullajes que ha realizado Miambiente durante los últimos siete dias en esta Zona Especial de Protección Marina de esa área protegida.

Al yate detectado sin autorización se le ordenó abandonar la zona conforme a la normativa ambiental vigente.

Adicionalmente, se inspeccionaron otras tres embarcaciones pesqueras cuya documentación y permisos estaban vigentes, según lograron confirmar los guardaparques de MiAmbiente.

Durante el operativo se recorrió 246 millas náuticas, cubriendo sectores de alto valor ecológico como Banco Hannibal, Isla Montuosa, Isla Jicarón, Isla Contreras, Isla Uva, Isla Brincanco, Punta Anegada y sector 12 de Octubre.

Los patrullajes en estas zonas protegidas se realizan desde febrero de 2026, en el marco de las labores de vigilancia que adelanta la institución para combatir la pesca ilegal y proteger el ecosistema marino y costero del país.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que este tipo de patrullajes incrementa la presencia institucional en las áreas marinas protegidas del país para combatir la pesca ilegal y otras actividades ilícitas que puedan afectar el ecosistema marino.

“Con el apoyo del Presidente José Raúl Mulino, hemos reforzado la coordinación interinstitucional para garantizar la conservación de la biodiversidad marina y al uso sostenible de los recursos pesqueros del país”, agregó.

En los patrullajes intensivos de largo alcance participaron dos técnicos guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, junto con tres unidades del Servicio Nacional Aeronaval encargadas de abordajes e inspecciones.

En cada detención de lanchas de pesca se revisó la documentación de las embarcaciones, los permisos de pesca vigentes y las autorizaciones para operar dentro de zonas bajo régimen de protección marina.

De manera paralela, el Centro de Monitoreo y Coordinación Marino de MiAMBIENTE dio seguimiento a alertas generadas por sus plataformas satelitales, manteniendo comunicación encriptada permanente con las unidades desplegadas en los patrullajes intensivos a bordo del MODOC en el océano, en coordinación con Centro Regional de Operaciones Aeronavales del SENAN.

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