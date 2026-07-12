Miambiente intercepta yate que pescaba ‘a escondidas’ en Coiba

En los patrullajes intensivos de largo alcance participaron dos técnicos guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, junto con tres unidades del Servicio Nacional Aeronaval encargadas de abordajes e inspecciones.En cada detención de lanchas de pesca se revisó la documentación de las embarcaciones, los permisos de pesca vigentes y las autorizaciones para operar dentro de zonas bajo régimen de protección marina.De manera paralela, el Centro de Monitoreo y Coordinación Marino de MiAMBIENTE dio seguimiento a alertas generadas por sus plataformas satelitales, manteniendo comunicación encriptada permanente con las unidades desplegadas en los patrullajes intensivos a bordo del MODOC en el océano, en coordinación con Centro Regional de Operaciones Aeronavales del SENAN.