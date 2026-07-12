Miambiente intercepta yate que pescaba ‘a escondidas’ en Coiba

Una embarcación de pesca deportiva que operaba sin autorización dentro del Parque Nacional Coiba fue interceptada en medio de los operativos de vigilancia marítima intensivos que ejecutan guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) junto al Servicio Nacional Aeronaval. La acción fue uno de los resultados de los operativos de patrullajes que ha realizado Miambiente durante los últimos siete dias en esta Zona Especial de Protección Marina de esa área protegida. Al yate detectado sin autorización se le ordenó abandonar la zona conforme a la normativa ambiental vigente. Adicionalmente, se inspeccionaron otras tres embarcaciones pesqueras cuya documentación y permisos estaban vigentes, según lograron confirmar los guardaparques de MiAmbiente.

Durante el operativo se recorrió 246 millas náuticas, cubriendo sectores de alto valor ecológico como Banco Hannibal, Isla Montuosa, Isla Jicarón, Isla Contreras, Isla Uva, Isla Brincanco, Punta Anegada y sector 12 de Octubre. Los patrullajes en estas zonas protegidas se realizan desde febrero de 2026, en el marco de las labores de vigilancia que adelanta la institución para combatir la pesca ilegal y proteger el ecosistema marino y costero del país. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que este tipo de patrullajes incrementa la presencia institucional en las áreas marinas protegidas del país para combatir la pesca ilegal y otras actividades ilícitas que puedan afectar el ecosistema marino. “Con el apoyo del Presidente José Raúl Mulino, hemos reforzado la coordinación interinstitucional para garantizar la conservación de la biodiversidad marina y al uso sostenible de los recursos pesqueros del país”, agregó.