Panamá licitará nueva energía en 2027 y abrirá paso al almacenamiento con baterías

Panamá dará un giro clave en su estrategia de transición energética. Durante la apertura del foro Energyear Centroamérica 2026, el secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., anunció que el país desarrollará dos nuevas licitaciones de potencia y energía para 2027, en las que los sistemas de almacenamiento con baterías tendrán, por primera vez, una participación protagónica.

El funcionario detalló que la revisión del Programa de Licitaciones ya está en proceso y que el nuevo esquema con las capacidades requeridas y las tecnologías elegibles se anunciará formalmente en noviembre o, a más tardar, en diciembre de este año.

“Estamos haciendo una evaluación muy detallada, con mucha conciencia, en donde estamos determinando los requerimientos de la demanda, el parque de generación que queremos seguir modelando, y queremos tener la certeza de poder incorporar tecnologías nuevas”, señaló Rodríguez, quien defendió que estos procesos no pueden hacerse a la ligera para que los inversionistas cuenten con el tiempo suficiente para elaborar sus propuestas.

El anuncio está respaldado por los resultados de los dos procesos que Panamá adjudicó en marzo de este año dentro de su plan 2026–2028: el primero incorporó nueva capacidad renovable con interés en energía eólica e hidroeléctricas, mientras que el segundo, una licitación de largo plazo para dar sostenibilidad al mercado de contratos, se convirtió en uno de los procesos con mayor participación en la historia del país al recibir más de 70 ofertas y adjudicar casi la totalidad de la potencia.

Este último incluyó un renglón específico para la reconversión de plantas térmicas hacia gas natural con entrada en operación en julio de 2029.

Rodríguez subrayó que ambas licitaciones se coordinaron con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y se diseñaron para no ejercer presión al alza sobre las tarifas.

“Eso se logró y así lo muestran los números”, aseguró, al enumerar que el programa se guía por criterios de eficiencia, oportunidad, flexibilidad ante las renovables, garantía de suministro y cobertura.

“Al final, la demanda debe ser el objetivo principal. Cuando me refiero a la demanda, me refiero a los consumidores, a los clientes finales”, remarcó el secretario, destacando el interés de nuevos inversionistas y la confianza de los que ya operan en el mercado panameño.