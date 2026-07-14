Caso de presunto fraude a la DGI: Apede respalda las investigaciones y exige que haya consecuencias

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, expresó su respaldo a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por el presunto fraude detectado en la Dirección General de Ingresos (DGI), al considerar que este tipo de procesos son fundamentales para garantizar el cumplimiento de la ley y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Durante declaraciones a los medios, De Sanctis sostuvo que la investigación se desarrolla respetando el debido proceso y con transparencia, elementos que calificó como indispensables para que la población conozca lo ocurrido.

”Es importante lo que está haciendo el Ministerio Público, porque se está haciendo una investigación, se está respetando el debido proceso y se está dando transparencia para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo”, afirmó.

Las declaraciones de la presidenta de Apede se producen mientras avanzan las investigaciones por el presunto esquema de fraude en la DGI, que causó una lesión patrimonial al Estado panameño de más de 40 millones de dólares.

Por este caso un juez de garantías ordenó la detención provisional de 12 personas entre funcionarios y particulares. Este grupo fue aprehendido en la operación Pandora.

La dirigente empresarial señaló que cuando se producen hechos que presuntamente violan la ley, es necesario que existan consecuencias para los responsables.

”Cuando hay este tipo de sucesos que violan la ley, tiene que haber consecuencias”, manifestó.

‘Es la consecuencia correcta de un mal actuar’

De Sanctis reconoció que resulta difícil ver a funcionarios de larga trayectoria enfrentando procesos penales e incluso detenidos, pero sostuvo que estas situaciones son el resultado de actuaciones indebidas.

”Ver funcionarios presos, de muchos años de servicio, a nadie le gusta; uno siente hasta lástima. Pero al mismo tiempo es consecuencia, es la consecuencia correcta de un mal actuar”, expresó.

Añadió que, más que celebrar las detenciones, corresponde respaldar el trabajo que realiza el Ministerio Público.

”Yo creo que hay que fortalecer y apoyar al Ministerio Público en este momento, que realmente es un momento difícil para todos los panameños”, indicó.