Inglaterra estalla por el ‘árbitro favorito’ de Messi

Son muy pocos los días que pasan en los que no hay una polémica relacionada con el Mundial 2026. Estando ya en la instancia de semifinales, estalló otra polémica, esta vez relacionado al partido entre Inglaterra y Argentina en Atlanta.

La FIFA comunicó la terna arbitral para el cotejo y está encabezada por el colegiado marroquí nacionalizado estadounidense, Ismael Elfath. Este último ya sabe lo que es arbitrarle a Messi, ya que pita en la Major League Soccer (MLS), torneo que juega ahora cada fin de semana el argentino. La terna arbitral la completarán los también estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins. El cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani. Destacar que este será el cuarto partido que pitará Elfath en esta Copa del Mundo.

Desde Inglaterra apuntaron que este es otro de los movimientos de la FIFA a favor de la selección de Argentina y de Messi. Por ejemplo, el Daily Mail publicó el mensaje “Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina” en su red social.

Este es uno de los claros mensajes de la prensa en contra de que sea Elfath el que esté a cargo de impartir las órdenes en el Estadio Atlanta. Hay que tomar en cuenta que Messi tiene un saldo positivo cuando el estadounidense es el colegiado central. Cuatro partidos y cuatro victorias es la marca que tiene el argentino cuando se infunde la camiseta del Inter Miami.

A pesar de este récord y de lo que atribuye el mencionado sitio, Messi ha tenido sus encontronazos con Elfath en el campeonato liguero. Ambos se han visto en intercambios de palabras en un tono acalorado.

Elfath fue el árbitro central en el polémico partido entre España y Uruguay en la fase de grupos. El estadounidense decidió expulsar a Agustín Canobbio en la recta final del encuentro. Sumado a ello, las críticas fueron severas sobre Elfath una vez culminado el cotejo.

Otro de los diarios que se expresó de manera contundente fue The Sun, a través de su columna deportiva escrita por el exárbitro de la Premier League, Mark Halsey. “La FIFA debería haber elegido a un árbitro con más experiencia”, apuntó Halsey, quien tiene experiencia dirigiendo partidos de alta exigencia y tensión.