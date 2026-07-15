Asamblea Nacional recibe proyecto para el cierre total del Banco Hipotecario Nacional

Bajo la estructura diseñada para el desmantelamiento de la institución, el <b>Consejo de Gabinete</b> delegó la responsabilidad de sustentar y defender la iniciativa ante los diputados a <b>Jaime A. Jované Castillo</b>, titular del <a href="/tag/-/meta/miviot-ministerio-de-vivienda-y-ordenamiento-territorial">Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)</a>, liberando de la vocería directa a las autoridades del propio banco público.El texto oficial enviado al Legislativo mantiene bajo estricta reserva el destino que tendrá la cartera crediticia y los mecanismos bajo los cuales se administrará la morosidad acumulada del banco estatal.