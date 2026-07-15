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Economía

Asamblea Nacional recibe proyecto para el cierre total del Banco Hipotecario Nacional

La Asamblea Nacional de Panamá inicia el trámite para liquidar el Banco Hipotecario Nacional tras 53 años de operaciones.
La Asamblea Nacional de Panamá inicia el trámite para liquidar el Banco Hipotecario Nacional tras 53 años de operaciones. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 15/07/2026 11:50
La liquidación de la institución financiera estatal, fundada en 1973, fue aprobada por el Consejo de Gabinete. El titular del Miviot asumirá la defensa del desmantelamiento ante los diputados

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Un proyecto de ley para ordenar el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN) ingresó formalmente al pleno de la Asamblea Nacional, lo que encamina a su desaparición definitiva a la institución que por 53 años manejó el financiamiento de la vivienda popular en el país.

El anuncio se produjo durante la lectura de correspondencia regular en la sesión del Órgano Legislativo. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, remitió la propuesta de ley a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas Valentín, cumpliendo con el mandato emanado del Órgano Ejecutivo.

La liquidación de la entidad financiera, aprobada por el Consejo de Gabinete el pasado martes 26 de mayo, permaneció fuera del debate público por más de un mes. La publicación de la Resolución de Gabinete 41 de 2026 se dio en la Gaceta Oficial 30564 el pasado 9 de julio, fecha que abrió el compás legal para remitir la propuesta a la vía legislativa.

Bajo la estructura diseñada para el desmantelamiento de la institución, el Consejo de Gabinete delegó la responsabilidad de sustentar y defender la iniciativa ante los diputados a Jaime A. Jované Castillo, titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), liberando de la vocería directa a las autoridades del propio banco público.

El texto oficial enviado al Legislativo mantiene bajo estricta reserva el destino que tendrá la cartera crediticia y los mecanismos bajo los cuales se administrará la morosidad acumulada del banco estatal.

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