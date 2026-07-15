Asamblea Nacional recibe proyecto para el cierre total del Banco Hipotecario Nacional

Un proyecto de ley para ordenar el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN) ingresó formalmente al pleno de la Asamblea Nacional, lo que encamina a su desaparición definitiva a la institución que por 53 años manejó el financiamiento de la vivienda popular en el país.

El anuncio se produjo durante la lectura de correspondencia regular en la sesión del Órgano Legislativo. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, remitió la propuesta de ley a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas Valentín, cumpliendo con el mandato emanado del Órgano Ejecutivo.

La liquidación de la entidad financiera, aprobada por el Consejo de Gabinete el pasado martes 26 de mayo, permaneció fuera del debate público por más de un mes. La publicación de la Resolución de Gabinete 41 de 2026 se dio en la Gaceta Oficial 30564 el pasado 9 de julio, fecha que abrió el compás legal para remitir la propuesta a la vía legislativa.