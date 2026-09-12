Fiscalía investiga a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal argentino Gerardo Pollicita abrió una investigación penal contra Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por un presunto caso de enriquecimiento ilícito relacionado con su gestión como titular de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

De acuerdo con información publicada por el medio Clarín, el fiscal solicitó al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas para determinar el origen y evolución del patrimonio de Tapia. Entre ellas se encuentra el levantamiento de sus secretos bancario, fiscal y bursátil, además de requerimientos de información a diferentes organismos públicos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó el crecimiento patrimonial del dirigente durante el período comprendido entre 2017 y 2024.

Según la denuncia citada por Clarín, el patrimonio de Tapia habría registrado un incremento cercano al 1.000 % durante esos años. El empresario sostuvo que ese aumento no tendría correspondencia con los ingresos declarados por el dirigente.

La investigación alcanzará al ámbito del fútbol. Según Clarín, Pollicita solicitó que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) remita información sobre los cargos desempeñados por Tapia, los ingresos que recibió, los períodos en los que ejerció funciones y las cuentas bancarias donde fueron depositados esos fondos.

El fiscal también pidió documentación relacionada con sus nombramientos y declaraciones juradas, en caso de que existan. El dirigente ya enfrenta otros procesos judiciales vinculados con la AFA. Tapia y el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, se encuentran procesados por una causa relacionada con presunta evasión impositiva.