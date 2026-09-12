Pasaporte gratis para estudiantes que representen a Panamá: ¿qué establece el proyecto?

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate y por unanimidad el proyecto de ley No. 409, que permitirá a estudiantes panameños obtener de forma gratuita un pasaporte electrónico ordinario con vigencia de cinco años cuando deban representar al país o a sus centros educativos en competencias y eventos oficiales.

La iniciativa, impulsada por la diputada oficialista Dana Castañeda, adiciona un artículo a la Ley No. 32 de 2013, que creó la Autoridad de Pasaportes de Panamá.

¿En qué competencias aplica?

El proyecto establece que el beneficio estará disponible para estudiantes panameños, por nacimiento o naturalización, que cursen educación básica general o educación media y participen en representación de Panamá o de sus planteles educativos.

La medida contempla actividades y competencias oficiales de las siguientes áreas:

Deportivas

Científicas

Tecnológicas

Robótica

Culturales

Académicas

Representación estudiantil

También incluye jornadas, encuentros y otros eventos oficiales relacionados con estas actividades.

Por tanto, el beneficio no se limita a competencias deportivas. También podrán acogerse estudiantes que viajen al extranjero para participar en olimpiadas, encuentros, concursos o actividades académicas, científicas, tecnológicas, culturales y de robótica, siempre que correspondan a eventos oficiales y cumplan con las condiciones establecidas.

Pasaporte gratis y con vigencia de cinco años

El pasaporte electrónico ordinario será expedido sin costo y tendrá una vigencia de cinco años para los estudiantes que sean beneficiarios de la norma.

Durante la discusión del proyecto, Castañeda explicó que la iniciativa busca eliminar una de las dificultades que enfrentan estudiantes seleccionados para representar al país: el costo de los trámites necesarios para viajar.

Según la diputada, en algunos casos los estudiantes reciben invitaciones para participar en competencias internacionales, pero sus familias no cuentan con los recursos suficientes para asumir estos gastos.

La Autoridad de Pasaportes de Panamá será la entidad encargada de emitir, controlar y regular los pasaportes contemplados en la iniciativa.

El proyecto también permite que las instituciones involucradas suscriban convenios de cooperación interinstitucional para establecer mecanismos de verificación y coordinación que faciliten la emisión del documento.

Castañeda indicó que la iniciativa fue coordinada con la Dirección de Pasaportes y que busca convertirse en una herramienta para respaldar el desarrollo del talento estudiantil panameño en áreas deportivas, culturales, científicas y académicas.