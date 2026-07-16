Diputada propone reformar el Código Penal por uso malicioso de IA

<b>La diputada de Cambio Democrático, Dana Castañeda,</b> presentó este jueves un anteproyecto de ley que busca reformar el<b> Código Penal</b> para sancionar el uso de inteligencia artificial y otras herramientas de manipulación digital cuando se utilicen <b>para crear contenidos falsos que lesionen el honor, la reputación o la identidad de una persona, aun cuando no tengan contenido sexual.</b>La iniciativa busca actualizar la legislación panameña <b>frente al avance de tecnologías capaces de generar imágenes, videos y audios con apariencia de autenticidad, conocidos como deepfakes</b>, que pueden atribuir falsamente a una persona conductas, declaraciones o hechos que nunca ocurrieron.Al sustentar la propuesta ante el pleno de la Asamblea Nacional, <b>Castañeda señaló que Panamá ya dio un primer paso con la aprobación de la Ley 478 de 2025, que sanciona la difusión no consentida de contenido íntimo sexual o de desnudez generado o manipulado mediante tecnología digital</b>. Sin embargo, sostuvo que la normativa vigente deja por fuera otros contenidos falsificados que también pueden causar graves afectaciones.'Subsisten vacíos normativos respecto de aquellos contenidos falsificados que, sin tener naturaleza sexual, son utilizados para desacreditar, engañar y afectar ilegalmente a las personas', afirmó la diputada.Según explicó, el anteproyecto pretende actualizar el marco jurídico penal frente a las nuevas formas de afectación al honor y a la identidad digital derivadas del uso indebido de la inteligencia artificial y otras herramientas de manipulación tecnológica.