Corrupción en el Ifarhu: Juez envía a prisión preventiva a investigado por presunto peculado

Un juez de garantías ordenó la <b>detención provisional</b> de un hombre imputado por el presunto delito de <b>peculado</b> en perjuicio del <b>Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</b>, Regional de Panamá Este, durante una audiencia realizada la mañana de este jueves <b>16 de julio</b>.La medida cautelar fue solicitada por la <b>Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN)</b>, que informó que logró la detención provisional del investigado como parte del proceso penal que adelanta por una presunta lesión patrimonial contra la entidad.El imputado fue aprehendido este miércoles <b>15 de julio</b> durante la o<b>peración Lumiere Focus</b>, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con la <b>Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</b> de la Policía Nacional.De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el caso está relacionado con hechos ocurridos entre <b>2021 y 2022</b> en la Agencia Regional de Panamá Este del Ifarhu, donde se habría ocasionado una afectación económica estimada en $<b>145,266</b>.La investigación se centra en la presunta <b>malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social del Ifarhu</b>. Según la Fiscalía, los cheques eran supuestamente endosados a nombre de comerciantes de la localidad para hacer efectivo su cobro.La diligencia de aprehensión se realizó en el corregimiento de <b>Pedregal</b>, y posteriormente el sospechoso fue presentado ante un juez de garantías, quien acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.