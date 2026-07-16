Corrupción en el Ifarhu: Juez envía a prisión preventiva a investigado por presunto peculado

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre imputado por el presunto delito de peculado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Regional de Panamá Este, durante una audiencia realizada la mañana de este jueves 16 de julio.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que informó que logró la detención provisional del investigado como parte del proceso penal que adelanta por una presunta lesión patrimonial contra la entidad.

El imputado fue aprehendido este miércoles 15 de julio durante la operación Lumiere Focus, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el caso está relacionado con hechos ocurridos entre 2021 y 2022 en la Agencia Regional de Panamá Este del Ifarhu, donde se habría ocasionado una afectación económica estimada en $145,266.

La investigación se centra en la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social del Ifarhu. Según la Fiscalía, los cheques eran supuestamente endosados a nombre de comerciantes de la localidad para hacer efectivo su cobro.

La diligencia de aprehensión se realizó en el corregimiento de Pedregal, y posteriormente el sospechoso fue presentado ante un juez de garantías, quien acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.