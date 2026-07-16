Rubén Blades admite que quiere regresar a Panamá: ‘He sido negligente con mi familia’

Aunque reconoce que la música latina atraviesa uno de sus momentos de mayor proyección internacional, <b>Rubén Blades</b> considera que el verdadero desafío será mantener esa relevancia con el paso de los años.El artista elogió la capacidad de figuras como <b>Bad Bunny</b> para ampliar el alcance del género urbano, pero advirtió que el éxito dependerá de que esa popularidad trascienda las modas.'Si solo se queda en una moda, será pasajero. <b>A Bad Bunny le puede pasar como el Cha cha cha</b>'.Y dejó una reflexión sobre la permanencia de las obras musicales en el tiempo.'¿Estará cantando alguien reguetón en 40 años?<b> Yo no sé, lo que sí sé es que Pedro Navaja sigue sonando y es de 1978</b>'.Con esa afirmación, <b>Blades </b>resumió la filosofía que ha guiado su carrera durante más de cinco décadas: <b>crear canciones capaces de sobrevivir a las tendencias y permanecer vivas en la memoria colectiva</b>.