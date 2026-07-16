Estados Unidos limitará el tiempo de estadía para estudiantes y periodistas extranjeros

El ámbito de la comunicación social sufrirá un impacto directo. <b>Las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a solo 240 días (unos ocho meses)</b>, terminando con el esquema previo que permitía hasta cinco años de acreditación continua. Aunque se contempla la posibilidad de solicitar extensiones por periodos idénticos, <b>la prensa internacional denuncia una asfixia administrativa</b>.Más de un centenar de medios y agencias de noticias internacionales, entre ellos la agencia francesa <b>AFP</b>, firmaron una carta abierta alertando que esta inestabilidad jurídica <i>'reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura'</i> en los Estados Unidos. Los periodistas de nacionalidad china enfrentarán un escenario aún más hostil, con un <b>límite máximo de visado fijado en apenas 90 días</b>.