Restablecen energía en Isla Cañas tras nueve días de interrupción por sismo

El suministro de energía eléctrica en Isla Cañas, provincia de Los Santos, quedó restablecido este sábado 17 de octubre pasadas las 3:30 p. m. luego de que la empresa Naturgy reparara la ruptura de un cable submarino provocada por el sismo del pasado 9 de octubre.

Según informó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la interrupción del servicio se extendió por nueve días tras el evento sísmico de magnitud de 7.5, y que se dio en la falla Azuero-Soná.

De acuerdo con el informe oficial, el personal técnico coordinó las acciones con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para evaluar las condiciones de seguridad en el área previa al ingreso de las cuadrillas. Durante la inspección, los técnicos confirmaron la falla física en el tendido submarino que alimenta a la isla.

La ASEP indicó que mantendrá el seguimiento a la operación de la red con el objetivo de verificar la estabilidad y la continuidad del suministro eléctrico en la comunidad insular.