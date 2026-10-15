Presidente Mulino anuncia ayuda económica para damnificados por el terremoto

El presidente de la república, José Raúl Mulino, informó a través de su cuenta de X, que este jueves 15 de octubre se depositarán fondos a las juntas comunales y alcaldías para brindar ayuda directa a las personas damnificadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre en el país.
Según informó el mandatario, cada representante de corregimiento recibirá $10,000, mientras que cada alcaldía contará con $20,000 para atender las necesidades de los afectados.
El presidente también señaló que el uso de estos recursos estará bajo una fiscalización rigurosa de la Contraloría General de la República, con el propósito de supervisar el manejo de los fondos destinados a la asistencia de las personas damnificadas.
Los recursos buscan facilitar la atención directa a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.
El pasado viernes se registró un sismo localizado entre Tonosí y Torio, en la provincia de Los Santos. El origen del movimiento correspondió a la falla Azuero-Soná, un sistema de tipo transformante o lateral.
En este tipo de estructura, un bloque de tierra se desliza horizontalmente con respecto al otro, proceso al que se sumó el hundimiento de un bloque debido a la magnitud de la energía liberada.
El número de personas alojadas en albergues tras el terremoto de magnitud 7.5 aumentó a 3,696, frente a las 2,841 reportadas el martes 13 de octubre.
Además, el balance oficial mantiene la cifra de albergues en 45, la cantidad de personas que requieren alojamiento temporal se incrementó en 855 en un día. El balance fue presentado la noche del pasado miércoles 14 de octubre por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, durante una conferencia de prensa.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...