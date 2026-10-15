Presidente Mulino anuncia ayuda económica para damnificados por el terremoto

El presidente de la república, José Raúl Mulino, informó a través de su cuenta de X, que este jueves 15 de octubre se depositarán fondos a las juntas comunales y alcaldías para brindar ayuda directa a las personas damnificadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre en el país. Según informó el mandatario, cada representante de corregimiento recibirá $10,000, mientras que cada alcaldía contará con $20,000 para atender las necesidades de los afectados.

El presidente también señaló que el uso de estos recursos estará bajo una fiscalización rigurosa de la Contraloría General de la República, con el propósito de supervisar el manejo de los fondos destinados a la asistencia de las personas damnificadas. Los recursos buscan facilitar la atención directa a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

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