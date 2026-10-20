El documental ‘Cuscú’ llevará una historia de identidad y resistencia afropanameña a Ámsterdam

El documental ‘Cuscú’, de la directora panameña Risseth Yangüez Singh, tendrá su estreno mundial en la edición de 2026 del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA, por sus siglas en inglés), uno de los encuentros internacionales dedicados al cine documental.
La película fue seleccionada para la sección ‘Luminous’, reservada para estrenos y producciones con una mirada autoral centrada en personajes e historias particulares.
La ópera prima de Risseth Yangüez Singh competirá en la sección Luminous del IDFA 2026, en Ámsterdam, con una historia que explora la identidad negra, la memoria familiar y la resistencia al racismo en Panamá.
La cinta, que representa la ópera prima documental de Yangüez Singh, aborda la identidad negra en Panamá a través de una conversación entre la cineasta y su abuela mientras ambas preparan una mudanza. En el proceso de vaciar cajones y armarios, fotografías, cartas y cuadernos despiertan recuerdos familiares que conectan la historia personal con episodios más amplios del pasado panameño.
Entre ellos figuran la construcción del Canal de Panamá y la historia de Bayano, líder cimarrón que resistió el dominio colonial español. Sin embargo, el relato regresa constantemente a la intimidad familiar y al cabello afro como símbolo de identidad, memoria y resistencia frente a la discriminación racial.
El título de la película hace referencia al término ‘cuscú’, utilizado de forma despectiva en Panamá para referirse al cabello afro. A través de imágenes de archivo, vídeos caseros y recuerdos familiares, la producción explora las formas en que la identidad negra ha sido históricamente negada y cuestionada.
La selección de ‘Cuscú’ llega en un contexto de debate sobre los derechos de las personas afrodescendientes y la discriminación por el cabello natural y los peinados tradicionales. La nota de prensa de la producción recuerda que, durante el inicio del año escolar de 2026 en Panamá, se reportaron incidentes relacionados con los peinados de estudiantes afrodescendientes, pese a las disposiciones legales que prohíben las restricciones discriminatorias en esta materia.
Para Yangüez Singh, la película trasciende el ámbito familiar y constituye una reflexión política sobre la memoria, la opresión y la resistencia de las comunidades negras.
“Esta película es un acto de sanación, una respuesta directa a quienes nos oprimen. Es un llamado de quienes vinieron antes que yo, que no quieren ser olvidados. Es un acto político de amor y guerra contra todo lo que se nos ha hecho y sigue haciéndose”, expresó la directora en una nota de prensa.
La cineasta también destacó la capacidad de las personas negras para encontrar herramientas que les permitan continuar luchando y viviendo frente a las distintas formas de discriminación.
‘Cuscú’ es una producción de Mente Pública en coproducción con Rada Studio. El proyecto contó con el respaldo del Fondo de Cine de Panamá, organizado por la Dirección General de Cine del Ministerio de Cultura, así como del Estímulo para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica por Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC), organizado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).
La película también recibió apoyo del espacio de industria del Festival Internacional de Cine de Costa Rica.
El IDFA 2026 se celebrará del 12 al 22 de noviembre en Ámsterdam (Países Bajos). La participación de ‘Cuscú’ en la sección Luminous marcará su primera presentación pública internacional y llevará una historia panameña sobre identidad, memoria y herencia afrodescendiente a una plataforma dedicada al cine documental de autor.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...