El documental ‘Cuscú’ llevará una historia de identidad y resistencia afropanameña a Ámsterdam

El documental ‘Cuscú’, de la directora panameña Risseth Yangüez Singh, tendrá su estreno mundial en la edición de 2026 del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA, por sus siglas en inglés), uno de los encuentros internacionales dedicados al cine documental.

La película fue seleccionada para la sección ‘Luminous’, reservada para estrenos y producciones con una mirada autoral centrada en personajes e historias particulares.

La ópera prima de Risseth Yangüez Singh competirá en la sección Luminous del IDFA 2026, en Ámsterdam, con una historia que explora la identidad negra, la memoria familiar y la resistencia al racismo en Panamá.

La cinta, que representa la ópera prima documental de Yangüez Singh, aborda la identidad negra en Panamá a través de una conversación entre la cineasta y su abuela mientras ambas preparan una mudanza. En el proceso de vaciar cajones y armarios, fotografías, cartas y cuadernos despiertan recuerdos familiares que conectan la historia personal con episodios más amplios del pasado panameño.

Entre ellos figuran la construcción del Canal de Panamá y la historia de Bayano, líder cimarrón que resistió el dominio colonial español. Sin embargo, el relato regresa constantemente a la intimidad familiar y al cabello afro como símbolo de identidad, memoria y resistencia frente a la discriminación racial.

El título de la película hace referencia al término ‘cuscú’, utilizado de forma despectiva en Panamá para referirse al cabello afro. A través de imágenes de archivo, vídeos caseros y recuerdos familiares, la producción explora las formas en que la identidad negra ha sido históricamente negada y cuestionada.