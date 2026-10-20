Tunas de Las Tablas cancelan celebración y llaman a apoyar a los afectados en Los Santos

La Tuna de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas anunció la cancelación del Toponazo, actividad que estaba programada para el próximo 3 de noviembre. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento en el que ambas organizaciones expresaron su compromiso con el bienestar de la comunidad ante los recientes acontecimientos que han afectado a la provincia de Los Santos.
En el comunicado, las tunas señalaron que la medida responde a un sentido de responsabilidad, solidaridad y respeto hacia la población, al considerar que la tranquilidad de las familias debe estar por encima de cualquier celebración.
Asimismo, hicieron un llamado a sus tunantes, simpatizantes y al público en general a mantenerse unidos y continuar apoyando con donaciones a las personas que más lo necesitan.
Los organizadores también agradecieron la comprensión y solidaridad de sus socios, patrocinadores, artistas, colaboradores y de todas las personas que respaldan esta tradición tableña.
“Hoy nos une algo más importante que una celebración: nuestra gente”, destacaron en el mensaje.
El pronunciamiento fue suscrito por Jaime Raúl González González, presidente de la Asociación La Tuna Con Clase, y Jorge Enrique Berbey Cedeño, presidente de la Sociedad Calle Arriba de Las Tablas.
Ambas organizaciones manifestaron su confianza en que próximamente podrán reencontrarse con sus seguidores para celebrar juntos, y recalcaron que Calle Arriba y Calle Abajo representan más que una tradición: son parte de la identidad y el compromiso con el pueblo tableño.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de CALLE ABAJO DE LAS TABLAS (@calleabajodelastablas)
Una publicación compartida de CALLE ABAJO DE LAS TABLAS (@calleabajodelastablas)
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...