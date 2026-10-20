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Vida y cultura

Tunas de Las Tablas cancelan celebración y llaman a apoyar a los afectados en Los Santos

Cancelan el Toponazo de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas del 3 de noviembre.
Cancelan el Toponazo de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas del 3 de noviembre. Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/10/2026 12:31
Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas suspendieron el Toponazo del 3 de noviembre y exhortaron a la población a continuar apoyando a quienes más lo necesitan.

La Tuna de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas anunció la cancelación del Toponazo, actividad que estaba programada para el próximo 3 de noviembre. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento en el que ambas organizaciones expresaron su compromiso con el bienestar de la comunidad ante los recientes acontecimientos que han afectado a la provincia de Los Santos.

En el comunicado, las tunas señalaron que la medida responde a un sentido de responsabilidad, solidaridad y respeto hacia la población, al considerar que la tranquilidad de las familias debe estar por encima de cualquier celebración.

Tunas de Las Tablas piden solidaridad con las familias afectadas

Asimismo, hicieron un llamado a sus tunantes, simpatizantes y al público en general a mantenerse unidos y continuar apoyando con donaciones a las personas que más lo necesitan.

Los organizadores también agradecieron la comprensión y solidaridad de sus socios, patrocinadores, artistas, colaboradores y de todas las personas que respaldan esta tradición tableña.

“Hoy nos une algo más importante que una celebración: nuestra gente”, destacaron en el mensaje.

El pronunciamiento fue suscrito por Jaime Raúl González González, presidente de la Asociación La Tuna Con Clase, y Jorge Enrique Berbey Cedeño, presidente de la Sociedad Calle Arriba de Las Tablas.

Ambas organizaciones manifestaron su confianza en que próximamente podrán reencontrarse con sus seguidores para celebrar juntos, y recalcaron que Calle Arriba y Calle Abajo representan más que una tradición: son parte de la identidad y el compromiso con el pueblo tableño.

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