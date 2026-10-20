Tunas de Las Tablas cancelan celebración y llaman a apoyar a los afectados en Los Santos

En el comunicado, las tunas señalaron que la medida responde a un sentido de responsabilidad, solidaridad y respeto hacia la población, al considerar que la tranquilidad de las familias debe estar por encima de cualquier celebración.

La Tuna de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas anunció la cancelación del Toponazo, actividad que estaba programada para el próximo 3 de noviembre. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento en el que ambas organizaciones expresaron su compromiso con el bienestar de la comunidad ante los recientes acontecimientos que han afectado a la provincia de Los Santos.

Tunas de Las Tablas piden solidaridad con las familias afectadas

Asimismo, hicieron un llamado a sus tunantes, simpatizantes y al público en general a mantenerse unidos y continuar apoyando con donaciones a las personas que más lo necesitan.

Los organizadores también agradecieron la comprensión y solidaridad de sus socios, patrocinadores, artistas, colaboradores y de todas las personas que respaldan esta tradición tableña.

“Hoy nos une algo más importante que una celebración: nuestra gente”, destacaron en el mensaje.

El pronunciamiento fue suscrito por Jaime Raúl González González, presidente de la Asociación La Tuna Con Clase, y Jorge Enrique Berbey Cedeño, presidente de la Sociedad Calle Arriba de Las Tablas.

Ambas organizaciones manifestaron su confianza en que próximamente podrán reencontrarse con sus seguidores para celebrar juntos, y recalcaron que Calle Arriba y Calle Abajo representan más que una tradición: son parte de la identidad y el compromiso con el pueblo tableño.