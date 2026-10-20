Abner Benaim conquista el Ricardo Miró 2026 con ‘Vine a Morir’

El Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026 anunció recientemente a los cinco escritores ganadores de esta edición, en las categorías de cuento, ensayo, novela, poesía y teatro, con obras que se incorporan al panorama de la literatura panameña.

Entre los resultados dados a conocer este pasado lunes 19 de octubre destacan el triunfo del cineasta Abner Benaim, quien obtuvo su primer triunfo en el certamen, e Isabel Burgos y Javier Alvarado, quienes conquistaron el galardón por segunda ocasión.

En la categoría de cuento, Benaim se alzó con el premio por ‘Vine a Morir’, mientras que Samuel Elías Ureña Boniche, de la provincia de Veraguas, fue reconocido en ensayo por ‘Entre el canal y el clamor: desigualdades, protestas y resiliencias en el Panamá’.

Por su parte, Jesús Camilo Osorio Barahona obtuvo el galardón en novela con ‘El Club de Ajedrez’. En poesía, el reconocimiento recayó en Javier Antonio Alvarado Díaz, por ‘Ritual de Agua’, obra con la que suma su segundo triunfo en el concurso.

La categoría de teatro tuvo como ganadora a Isabel Burgos, distinguida por ‘Meme Baila’, con lo que alcanzó por segunda vez este reconocimiento nacional.

Cada uno de los cinco escritores recibirá un premio de $15,000, además de una medalla y un pergamino como reconocimiento por su obra.

Con estos resultados, los autores se incorporan a la lista de ganadores del Ricardo Miró, considerado uno de los certámenes literarios más importantes de Panamá, que reconoce la creación nacional en distintos géneros.