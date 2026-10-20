El Balón de Oro de la gente: La curiosa jugada donde los aficionados eligen al ganador

A menos de una semana para la entrega del Balón de Oro 2026 por la revista France Football, el sitio creó una nueva dinámica para que los aficionados también tengan su voz en la elección de un nuevo premio.

La revista francesa creó la entrega del Ballon d’ Or of All Time (B.O.A.T.) en la que los aficionados votan por la mejor temporada de aquel jugador que tenga en sus vitrinas dos o más balones de oro. Lo curioso de esta dinámica es que por cada voto el aficionado tendrá que pagar un euro y puedes votar las veces que quieras por alguno de los postulantes.

Entre los nombres más importantes del listado están Lionel Messi, ganador de ocho Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, Michael Platini, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Las votaciones para esta nueva distinción, más allá que está basado por votos pagados, tiene como fecha de cierre este martes 27 de octubre un día después de conocer al Balón de Oro 2026.

Además de poder votar en esta elección, el sitio precisó que los participantes tendrán la oportunidad de entrar a un sorteo para llevarse entradas para la gala oficial que se llevará a cabo en Londres. Destacar que esta es la primera vez en la historia que la gala se lleva a cabo fuera de Paris, Francia.

Hasta el momento, el luso de 41 años lleva una amplia distancia sobre los demás competidores con el 63% de los votos, diferencia que llama poderosamente la atención. Los aficionados han respaldado la carrera de jugador, justamente la campaña del 2008 cuando se llevó su primer Balón de Oro cuando aún vestía los colores del Manchester United.

En el caso de Messi, el argentino apenas ha recabado un 13% de los votos, concretamente la temporada 2012 cuando rompió todos los récords de goles. Aquel año el actual jugador del Inter Miami logró marcar 91 goles en tan solo 69 partidos entre todas las competiciones. Esa campaña consiguió su cuarto Balón de Oro de manera consecutiva. Los votantes también se han inclinado por la temporada 2023 de Messi cuando obtuvo su octavo Balón de Oro y se coronó con el Mundial en Catar 2022, aunque tan solo ha tenido un 9% de los votos. Curiosamente, tan solo el argentino de esta lista de 10 leyendas del fútbol, sigue en contienda para llevarse la distinción oficial en este 2026. Pero tiene enfrente a otros jugadores que igualmente hicieron una extraordinaria campaña como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, entre otros.