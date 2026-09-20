Lamine Yamal recurre a Messi y Cristiano para redefinir el Balón de Oro: ‘Debe ser para el mejor, no para el más goleador’

Restan pocos días para conocer al ganador del nuevo Balón de Oro, premio que reconoce al mejor jugador de la temporada. Si bien es cierto que hay hasta 30 nominados para la distinción, en estos momentos solo dos nombres están pujando fuerte para llevárselo.

Tanto Lamine Yamal, como Kylian Mbappé han empezado sus respectivas campañas, mientras que otros jugadores que igualmente hicieron méritos importantes para conseguirlo, han decidido alejarse de los focos mediáticos y dejar que los votantes escojan al mejor jugador de la temporada anterior.

Precisamente el futbolista del FC Barcelona, ha dejado interesantes conclusiones sobre la manera en que se escoge al mejor jugador de la campaña y llegó alucinar que no solo el mayor goleador de la temporada debe llevárselo, sino que aquel que hace al aficionado levantarse de su asiento y disfrutar de un buen espectáculo dentro del cancha, más allá de los títulos colectivos conseguidos durante la temporada.

Para el ‘Universo Valdano’ de Movistar Plus, el blaugrana dio detalles sobre esto último y puso como ejemplo la época en la que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ganaron en tantas ocasiones y de manera seguida el Balón de Oro.

“Se está valorando de una forma diferente ese premio. Cuando estaban Messi y Cristiano todo el mundo sabía que eran los dos mejores del mundo, entonces el premio se repartía entre dos jugadores. El problema ahora es que la gente está valorando cosas que no son del Balón de Oro. Por ejemplo, como cuando dicen que tiene que ganarlo un jugador del PSG porque ha ganado la Champions. Cuando tú ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo, y ese es el premio que tiene el PSG. Otra cosa diferente es que en el PSG esté el mejor jugador del mundo, entonces yo creo que ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin”, señaló Yamal.

En esa misma línea apuntó a que el máximo goleador de la temporada no necesariamente tiene que ser el ganador al mejor jugador de la campaña. Hay que recordar que Harry Kane finalizó como el máximo artillero de la temporada 2025-2026 con 36 tantos, llevándose de esta manera la Bota de Oro.

Por detrás de él finalizó Erling Haaland (27 goles), el propio Mbappé (25) y cerró el top-3 Dion Drena Beljo (31). Es importante precisar que la Bota de Oro se premia por puntos y no por los tantos en total. Beljo sumó 46.5 puntos al jugar en liga de Croacia.

“El Balón de Oro debe ser para el mejor jugador, no a uno que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles te dan el premio al ‘pichichi’ de la temporada. Son cosas muy diferentes que la gente no está entendiendo. El mejor jugador del mundo es el que tú, como comentarista, estás viendo el partido y estás disfrutando de él, lo ves, es un jugador muy diferente a todos. Cuando se vuelva a centrar eso y el mejor jugador del mundo sea el mejor, no el que más goles mete o el que más títulos ha ganado, sea el mejor, ahí el premio volverá a tener el valor que tiene”, destacó el español.

El futbolista de 19 años aprovechó la ocasión para hablar de uno de los futbolistas que lo marcó mientras crecía en el mundo deportivo. Yamal se deshizo de elogios sobre el exjugador del Real Madrid, Mesut Özil, además de que en el fútbol moderno, las personas tan solo miden al jugador por las estadísticas y no por la influencia que tiene dentro del terreno de juego.

“Yo no entraba en la aplicación a ver cuántos goles o asistencias llevaba cada jugador. Ahí era el momento en que todo el mundo disfrutaba del fútbol, veías a un mediapunta que a lo mejor no metía 20 goles pero que era una delicia como Özil, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho”.

“Yo creo que la generación de ahora entra al partido viendo una aplicación y dice ‘Lamine ha metido dos goles o ha dado dos asistencias; ha hecho un partido muy bueno’. Y hay momentos, en muchos partidos me ha pasado a mí, que yo me he notado que he dado un espectáculo y a lo mejor no he metido gol, pero me voy muy contento a la cama porque sé que el fútbol no es el que mete el gol, es toda la jugada desde que sale del portero”, reflexionó.

Lo cierto es que Yamal es uno de los candidatos más fuertes para llevarse el Balón de Oro, sumado al título del Mundial 2026 que sumó a su extenso palmarés para tener apenas 19 años.