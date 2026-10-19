Estados Unidos anuncia aporte adicional de $1 millón para reconstrucción tras el terremoto en Panamá

El Gobierno de Estados Unidos anunció un aporte adicional de 1 millón de dólares para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el pasado 9 de octubre de 2026, con lo que la asistencia total de ese país ascendería a 6 millones de dólares.
El anuncio fue realizado por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien destacó que su país ha mantenido presencia desde el inicio de la emergencia y continuará colaborando con las autoridades panameñas para evaluar los daños y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.
Cabrera explicó que, en una primera fase, Estados Unidos envió a 20 ingenieros para realizar evaluaciones técnicas. A este apoyo se suma el nuevo aporte económico, destinado a fortalecer las labores de inspección y reconstrucción de las estructuras dañadas.
Estados Unidos destinará estos fondos adicionales para contratar a la empresa Miyamoto International, especializada en ingeniería estructural y reducción del riesgo de desastres, con el fin de evaluar las viviendas e infraestructuras afectadas por el terremoto en Panamá.
El embajador estadounidense, Kevin Cabrera, explicó que las inspecciones incluirán hospitales, escuelas, edificios gubernamentales y residencias, para determinar los daños, las opciones de reparación y los costos de rehabilitación. Los trabajos se desarrollarán durante los próximos 30 a 60 días, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ingenieros internacionales y profesionales panameños.
El programa también contempla capacitaciones para albañiles y personas que reconstruyan sus viviendas, con el objetivo de promover prácticas seguras y garantizar el cumplimiento del Código Antisísmico vigente.
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