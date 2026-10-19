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Estados Unidos anuncia aporte adicional de $1 millón para reconstrucción tras el terremoto en Panamá

Estados Unidos anuncia nuevos fondos para la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto en Panamá.
Estados Unidos anuncia nuevos fondos para la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto en Panamá. @USAmbassadorPAN
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/10/2026 14:51
La asistencia estadounidense para Panamá aumentará a $6 millones con un nuevo aporte destinado a la recuperación de las zonas afectadas

El Gobierno de Estados Unidos anunció un aporte adicional de 1 millón de dólares para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el pasado 9 de octubre de 2026, con lo que la asistencia total de ese país ascendería a 6 millones de dólares.

El anuncio fue realizado por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien destacó que su país ha mantenido presencia desde el inicio de la emergencia y continuará colaborando con las autoridades panameñas para evaluar los daños y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.

Cabrera explicó que, en una primera fase, Estados Unidos envió a 20 ingenieros para realizar evaluaciones técnicas. A este apoyo se suma el nuevo aporte económico, destinado a fortalecer las labores de inspección y reconstrucción de las estructuras dañadas.

Miyamoto International evaluará daños en viviendas y edificios tras el terremoto en Panamá

Estados Unidos destinará estos fondos adicionales para contratar a la empresa Miyamoto International, especializada en ingeniería estructural y reducción del riesgo de desastres, con el fin de evaluar las viviendas e infraestructuras afectadas por el terremoto en Panamá.

El embajador estadounidense, Kevin Cabrera, explicó que las inspecciones incluirán hospitales, escuelas, edificios gubernamentales y residencias, para determinar los daños, las opciones de reparación y los costos de rehabilitación. Los trabajos se desarrollarán durante los próximos 30 a 60 días, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ingenieros internacionales y profesionales panameños.

El programa también contempla capacitaciones para albañiles y personas que reconstruyan sus viviendas, con el objetivo de promover prácticas seguras y garantizar el cumplimiento del Código Antisísmico vigente.

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