Terremoto en Panamá: Las 8 medidas clave anunciadas por el presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se dirigió este lunes 12 de octubre a la nación para anunciar las medidas que adoptará el Gobierno Nacional tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre y las réplicas que han mantenido en alerta a distintas comunidades del país.
El mandatario centró su intervención en la recuperación de las viviendas afectadas, el restablecimiento de los servicios básicos y la coordinación de las instituciones responsables de atender la emergencia. También reconoció que la reconstrucción tomará tiempo, aunque aseguró que los trabajos comenzarán cuanto antes.
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Estas son las ocho claves de su mensaje a la nación.
El Gobierno desarrollará un proyecto para construir nuevas viviendas destinadas a las familias afectadas por el terremoto. Las casas tendrán dos y tres habitaciones y serán diseñadas por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional.
La construcción estará a cargo de empresas locales, con precios establecidos y bajo las normas vigentes. El presidente no precisó cuántas viviendas se construirán ni el presupuesto destinado al proyecto.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial comenzará a enviar materiales para reparar los hogares que sufrieron daños estructurales.
La medida busca atender a las familias cuyas viviendas puedan recuperarse sin necesidad de una reconstrucción completa. Todavía está pendiente conocer el número de beneficiarios y los criterios para distribuir los materiales.
Mulino anunció la creación de una comisión de alto nivel, encabezada por los ministros Juan Carlos Orillac y José Ramón Icaza, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar las acciones de las instituciones involucradas en la emergencia.
La comisión deberá presentar informes diarios al presidente sobre los avances de las medidas adoptadas.
El Gobierno realizará conferencias de prensa diarias para informar a la población sobre la evolución de la emergencia y las acciones de recuperación.
Estas comparecencias permitirán dar seguimiento a las medidas anunciadas, conocer los avances de las instituciones y mantener actualizada la información sobre la atención a las comunidades afectadas.
El presidente anunció que los establecimientos privados podrán reanudar sus actividades el martes 13 de octubre, mientras que los públicos podrán hacerlo el miércoles 14.
La reapertura estará condicionada a que las instalaciones se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad, mientras continúan las evaluaciones de los daños ocasionados por el terremoto.
El Ministerio de Obras Públicas inició trabajos para despejar las carreteras afectadas por deslizamientos y atender los daños registrados en vías y puentes.
La prioridad será restablecer las conexiones terrestres y facilitar el desplazamiento hacia las comunidades que necesitan asistencia, especialmente en las zonas del interior del país.
Mulino informó que, según los reportes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), todas las plantas potabilizadoras se encontraban operativas desde el domingo.
No obstante, la distribución de agua continuará en las comunidades que todavía presentan dificultades de abastecimiento.
El mandatario destacó la participación de empresas privadas, ciudadanos y países amigos en el envío de alimentos, medicinas, agua y otros artículos de primera necesidad.
El Gobierno mantendrá la coordinación de esta asistencia para atender a las familias afectadas, mientras avanzan las evaluaciones de los daños y las primeras labores de recuperación.
El mensaje presidencial marca el inicio de una nueva etapa en la atención de la emergencia, centrada en la reconstrucción y el retorno gradual a las actividades. Sin embargo, todavía quedan por precisar aspectos fundamentales del plan de viviendas, entre ellos su costo, el número de beneficiarios, los plazos de ejecución y los mecanismos de contratación.
También está pendiente conocer el alcance de las medidas para recuperar las actividades productivas del interior, especialmente la agricultura, la ganadería y los pequeños comercios afectados.
Las conferencias de prensa diarias anunciadas por el Ejecutivo serán una oportunidad para dar seguimiento a estos compromisos y conocer cómo se traducirán las decisiones del Gobierno en soluciones para las comunidades que sufrieron las consecuencias del terremoto.
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