Terremoto en Panamá: Las 8 medidas clave anunciadas por el presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se dirigió este lunes 12 de octubre a la nación para anunciar las medidas que adoptará el Gobierno Nacional tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre y las réplicas que han mantenido en alerta a distintas comunidades del país. El mandatario centró su intervención en la recuperación de las viviendas afectadas, el restablecimiento de los servicios básicos y la coordinación de las instituciones responsables de atender la emergencia. También reconoció que la reconstrucción tomará tiempo, aunque aseguró que los trabajos comenzarán cuanto antes.

Estas son las ocho claves de su mensaje a la nación.

1. Construcción de viviendas de dos y tres habitaciones

El Gobierno desarrollará un proyecto para construir nuevas viviendas destinadas a las familias afectadas por el terremoto. Las casas tendrán dos y tres habitaciones y serán diseñadas por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional. La construcción estará a cargo de empresas locales, con precios establecidos y bajo las normas vigentes. El presidente no precisó cuántas viviendas se construirán ni el presupuesto destinado al proyecto.

2. Materiales para reparar las casas afectadas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial comenzará a enviar materiales para reparar los hogares que sufrieron daños estructurales. La medida busca atender a las familias cuyas viviendas puedan recuperarse sin necesidad de una reconstrucción completa. Todavía está pendiente conocer el número de beneficiarios y los criterios para distribuir los materiales.

3. Dos ministros coordinarán la recuperación

Mulino anunció la creación de una comisión de alto nivel, encabezada por los ministros Juan Carlos Orillac y José Ramón Icaza, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar las acciones de las instituciones involucradas en la emergencia. La comisión deberá presentar informes diarios al presidente sobre los avances de las medidas adoptadas.

4. Conferencias de prensa todos los días

El Gobierno realizará conferencias de prensa diarias para informar a la población sobre la evolución de la emergencia y las acciones de recuperación. Estas comparecencias permitirán dar seguimiento a las medidas anunciadas, conocer los avances de las instituciones y mantener actualizada la información sobre la atención a las comunidades afectadas.

5. Establecimientos privados reabrirán el martes y los públicos el miércoles

El presidente anunció que los establecimientos privados podrán reanudar sus actividades el martes 13 de octubre, mientras que los públicos podrán hacerlo el miércoles 14. La reapertura estará condicionada a que las instalaciones se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad, mientras continúan las evaluaciones de los daños ocasionados por el terremoto.

6. Reparación de carreteras y puentes

El Ministerio de Obras Públicas inició trabajos para despejar las carreteras afectadas por deslizamientos y atender los daños registrados en vías y puentes. La prioridad será restablecer las conexiones terrestres y facilitar el desplazamiento hacia las comunidades que necesitan asistencia, especialmente en las zonas del interior del país.

7. Plantas potabilizadoras nuevamente en funcionamiento

Mulino informó que, según los reportes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), todas las plantas potabilizadoras se encontraban operativas desde el domingo. No obstante, la distribución de agua continuará en las comunidades que todavía presentan dificultades de abastecimiento.

8. Donaciones y asistencia humanitaria para los afectados

El mandatario destacó la participación de empresas privadas, ciudadanos y países amigos en el envío de alimentos, medicinas, agua y otros artículos de primera necesidad. El Gobierno mantendrá la coordinación de esta asistencia para atender a las familias afectadas, mientras avanzan las evaluaciones de los daños y las primeras labores de recuperación.

Los asuntos que quedan pendientes