Gobierno declara estado de emergencia por terremoto en Panamá y habilita centros de acopio

El Gobierno de Panamá declaró estado de emergencia para coordinar la asistencia a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre, informó este sábado el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante una conferencia de prensa en el Palacio de las Garzas.

Orillac explicó que, con esta declaración, los ministros y las instituciones públicas deberán estar disponibles y contar con los recursos necesarios para atender a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

“Que todos los ministros e instituciones estén a disponibilidad y con los recursos para la ayuda solidaria a todos los afectados”, manifestó el ministro al explicar las instrucciones del Gobierno.

El funcionario señaló que la asistencia se organizará conforme las autoridades reciban información sobre las necesidades de las personas y las comunidades impactadas.

Orillac informó que el presidente de la República instruyó la conformación de una comisión para coordinar las acciones de asistencia y gestionar los apoyos destinados a los afectados.

La comisión está integrada por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, la viceministra Virna Luque, y el propio Orillac.

Según explicó, el equipo coordinará las ayudas y dará seguimiento a los requerimientos que se identifiquen en las zonas afectadas por el terremoto.

El ministro indicó que la prioridad del Gobierno es brindar asistencia a la población y mantener informada a la ciudadanía sobre las medidas que se adopten durante la atención de la emergencia.

Como parte de las acciones de apoyo, el Gobierno habilitó el Parque Omar, ubicado en San Francisco, ciudad de Panamá, como uno de los centros de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el sismo.

Orillac también anunció que las gobernaciones de cada provincia recibirán donaciones para canalizar la ayuda.

El ministro hizo referencia a la participación de los panameños y de los residentes en el país para apoyar a las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto.

El terremoto de magnitud 7.5 se registró a las 12:56 p.m. del viernes 9 de octubre, con epicentro en Tonosí, provincia de Los Santos, y ocasionó daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud, carreteras y edificios públicos en distintas regiones del país.