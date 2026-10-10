Aeronaval realiza evacuaciones médicas y transporta ayuda tras terremoto en Panamá

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) realizó más de 10 asistencias a personas afectadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado este viernes 9 de octubre en Tonosí, provincia de Los Santos, mediante un puente aéreo humanitario hacia la península de Azuero.

La institución informó que desplegó sus capacidades aéreas y operativas para facilitar la atención de los afectados y trasladar a pacientes que requerían asistencia médica urgente, debido a las dificultades generadas por el movimiento sísmico.

Como parte de estas operaciones, las aeronaves del Senan efectuaron traslados aeromédicos hacia centros hospitalarios ubicados en La Villa de Los Santos, Santiago de Veraguas y la ciudad de Panamá.

Estas acciones buscan agilizar la atención sanitaria y facilitar el acceso a los servicios médicos para las personas que necesitan atención especializada tras el terremoto.

La misión humanitaria continuó este sábado 10 de octubre con el despliegue de helicópteros del Programa de Aviación INL-SENAN, que partieron hacia Las Tablas, provincia de Los Santos, con alimentos y suministros de primera necesidad para las comunidades afectadas.

El Senan también mantiene patrullajes aéreos para verificar las condiciones de las áreas impactadas y contribuir a que la ayuda humanitaria llegue a las familias que requieren asistencia.

La institución indicó que el puente aéreo permite atender las necesidades de las comunidades afectadas y apoyar las labores de respuesta ante la emergencia.

Según el Senan, estas acciones se ejecutan por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, como parte del Plan Firmeza, impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública, bajo la dirección de Frank Ábrego.

La operación se desarrolla en coordinación con los estamentos de seguridad y los servicios de emergencia, con el objetivo de reforzar la respuesta institucional, facilitar la atención médica y garantizar el traslado de suministros a las zonas afectadas.