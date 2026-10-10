Sinaproc reporta daños por terremoto en 10 provincias y 2 comarcas

El terremoto de magnitud 7.5 registrado este viernes 9 de octubre en Panamá dejó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, edificios gubernamentales, carreteras y puentes en distintas provincias y comarcas del país, según el balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte a las 10:00 a.m. de este sábado 10 de octubre.

El informe del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) detalla afectaciones en Veraguas, Coclé, Los Santos, Herrera, Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Bocas del Toro y Darién, así como en las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala.

Entre los daños reportados figuran más de 47 viviendas afectadas en Veraguas, 59 en Coclé, 140 en Los Santos, 126 en Herrera y 33 en Chiriquí. En esta última provincia, una de las residencias presenta daños totales.

El balance también incluye afectaciones en carreteras, puentes y acueductos rurales, además de comunidades que permanecen incomunicadas debido a deslizamientos de tierra y daños en las vías.

En Colón, las autoridades reportaron una vivienda afectada, ocho caserones que albergan a 40 familias, un edificio gubernamental y una infraestructura vial con daños. En Bocas del Toro se contabilizaron siete residencias afectadas, mientras que en Darién se reportaron daños en cuatro centros educativos.

El Ministerio de Educación reportó 419 centros educativos oficiales afectados a nivel nacional como consecuencia del sismo.

También se registraron daños en instalaciones hospitalarias y centros de salud, así como en plantas potabilizadoras y acueductos rurales. Según el balance preliminar, la planta potabilizadora de Chilibre opera al 20% de su capacidad.

Para reforzar la atención sanitaria, se informó sobre la habilitación de tiendas de campaña con camillas en seis hospitales.

En la provincia de Los Santos, aproximadamente 300 personas fueron evacuadas desde Isla Caña hacia la comunidad de Caña debido al incremento del nivel del mar y del oleaje.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones costeras y exhortaron a la población a seguir las instrucciones de los estamentos de seguridad.

En cuanto a la atención de las familias damnificadas, en las instalaciones del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, en Penonomé, Coclé, se habilitó un albergue donde permanecen 13 personas: ocho adultos y cinco niños.