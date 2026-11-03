Juez imputa cargos a hombre que habría robado un patrulla mientras estaba esposado afuera de una discoteca

Un ciudadano de nacionalidad venezolana quedó detenido provisionalmente luego de que un juez de garantía le imputara cargos por su presunta vinculación con el hurto de un vehículo policial, ocurrido este 1 de noviembre, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La imputación fue lograda por la Fiscalía Anticorrupción, que también solicitó la detención provisional del investigado.

Esta solicitud de la Fiscalía fue sustentada por los riesgos procesales presentados, entre ellos, peligro de fuga y para la comunidad y la gravedad del hecho.

De acuerdo con la información de la Procuraduría, el hombre había sido aprehendido inicialmente por el presunto hurto de un vehículo marca Infiniti, propiedad de particulares, en las inmediaciones de una discoteca.

Sin embargo, mientras permanecía bajo custodia policial y esposado, presuntamente se apoderó de un vehículo policial y lo condujo sin haberse quitado las esposas.

Tras apropiarse del automóvil policial, el ciudadano fue perseguido por agentes Linces desde la vía Transístmica hasta el distrito de San Miguelito, donde finalmente fue detenido.

El Ministerio Público mantiene las investigaciones relacionadas con este caso, mientras el ciudadano permanece bajo detención provisional por orden judicial.