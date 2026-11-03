El BCIE destaca nueve acciones positivas en sus notas de riesgo

La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, destacó nueve acciones positivas en las calificaciones de riesgo de S&P, Fitch, Moody’s y JCR, que sitúan al banco en la categoría AA y facilitan la captación de recursos en condiciones más favorables para sus 12 países miembros, tras reducir gastos, diversificar riesgos y elevar su capital de 7.000 a 10.000 millones de dólares.

“Estamos muy contentos de haber recibido ya nueve acciones positivas en nuestras calificaciones de riesgo. En algunos de estos casos nos han dado una mejora de calificación con una perspectiva positiva, que es además un aliciente para que sigamos mejorando”, indicó Sánchez a EFE en Tegucigalpa.

Las cuatro agencias son S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Moody’s y la Agencia Japonesa de Calificación Crediticia (JCR). Según los datos facilitados por el BCIE, S&P y JCR le asignan una calificación AA+ con perspectiva estable; Moody’s, Aa2 con perspectiva positiva, y Fitch, AA con perspectiva positiva.

Estas calificaciones permiten al BCIE captar recursos en condiciones más favorables en los mercados de capitales y trasladar esos beneficios a las tasas de financiación que ofrece a sus doce países miembros.

En el caso de Fitch, Sánchez indicó que la calificación del BCIE ha mejorado dos escalones respecto a la última evaluación que le había hecho en 2019, y destacó la “excelencia en la solvencia, en la generación interna de capital que hacemos a través de nuestras utilidades retenidas, una posición de liquidez fortalecida, y un desempeño muy adecuado en nuestra cartera crediticia”.

Reducción de gastos operativos

S&P Global Ratings ha destacado la solvencia del BCIE, su adecuación de capital y la fortaleza y diversificación de su cartera. Además, ha resaltado la importancia de los resultados financieros sólidos y la administración responsable de los gastos.

Según Sánchez, los gastos operativos del BCIE habían crecido más de un 80 %, pero su administración ha revertido esa tendencia al reducirlos alrededor de un 18 %, mientras la cartera ha continuado creciendo, “demostrando que el Banco puede trabajar con excelencia, exceder inclusive las metas que nos hemos propuesto y al mismo tiempo ser eficientes con los recursos financieros”.

Para fortalecer financieramente al BCIE, su presidenta impulsó medidas de eficiencia, excelencia operativa, transformación institucional y fortalecimiento de los procesos de adquisiciones, tanto internos como vinculados a los proyectos.

A estas medidas se suma la diversificación de riesgos y de la cartera del banco mediante intercambios de exposición crediticia con otras entidades multilaterales.

Sánchez explicó que ya se han completado intercambios de exposición crediticia por más de 2.000 millones de dólares con CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y FONPLATA - Banco de Desarrollo, y que se trabaja en futuras operaciones con otras entidades multilaterales para optimizar el uso del capital.

Durante su gestión, el BCIE logró pasar de un capital de 7.000 millones a 10.000 millones de dólares, lo que, según Sánchez, permitirá ofrecer más recursos a los países miembros de la región.

Emisiones en 30 monedas

Durante años, el BCIE tuvo limitada su capacidad para incorporar nuevos países miembros, pero actualmente, según Sánchez, busca atraer a países con altas calificaciones crediticias, similares a las del banco.

Las mejoras en las calificaciones permitirán al BCIE reducir sus costos de financiación y ofrecer tasas de interés más favorables a sus países miembros, según la presidenta.

Sánchez también destacó el “robusto papel” del BCIE en los mercados internacionales de capitales, en los que ha logrado “emisiones en 30 monedas y 26 mercados, con lo cual no tenemos una dependencia en un solo grupo de inversionistas”, ampliando su base de inversionistas en Asia, Europa y Latinoamérica, “sobre todo con bancos centrales, que son los que compran nuestro papel”.

En los 26 meses que le restan al frente del BCIE, Sánchez se ha propuesto seguir fortaleciendo la institución y trabajar con los ministros de Finanzas y los presidentes de los ocho países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para definir una visión de desarrollo regional hacia 2040, con indicadores sobre pobreza, equidad y otras prioridades.