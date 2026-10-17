Falla en planta de generación provoca apagón de 12 minutos en Panamá y Panamá Oeste

Más de 115,000 clientes de Naturgy quedaron temporalmente sin electricidad la noche del viernes 16 de octubre, tras la activación automática de un esquema de protección del Sistema Interconectado Nacional.

Una falla externa en el sistema de generación eléctrica provocó una interrupción del suministro que afectó la noche del viernes 16 de octubre a más de 115,000 clientes de Naturgy en sectores de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

El incidente comenzó a las 7:42 p. m. y se prolongó durante aproximadamente 12 minutos, antes de que se restableciera el servicio eléctrico en las áreas afectadas, expresó la compañía en un comunicado.

Según la explicación técnica, el evento se originó por la salida imprevista de una planta de generación eléctrica y no en la red de distribución de Naturgy.

Ante esta incidencia, se activó automáticamente un esquema de protección del Sistema Interconectado Nacional (SIN), diseñado para mantener la estabilidad de la red frente a alteraciones en el suministro eléctrico.