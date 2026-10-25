Panama Energy Summit 2026 reunirá a líderes del sector energético en Panamá

En un momento crucial para el desarrollo económico e industrial de la región, los periódicos La Estrella de Panamá y El Siglo unen esfuerzos para presentar la edición insignia del Panama Energy Summit 2026. Este espacio de alto nivel institucional y empresarial se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de octubre, de 8:00 am a 12:00 pm, en el Renaissance Panama City Hotel, reuniendo a las máximas autoridades del sector público, reguladores, líderes de la industria energética y ejecutivos del sector privado. Bajo el lema central ‘Energía que impulsa la competitividad, la inversión y el futuro de Panamá’, la cumbre busca trascender la discusión técnica tradicional. Tal como destaca la visión organizadora del encuentro: ‘La mayoría de los eventos hablan sobre energía, Panama Energy Summit 2026 hablará sobre lo que la energía hace posible’. El foro abordará de manera integral cómo la infraestructura y la seguridad energética constituyen el verdadero motor de la atracción de inversiones, la modernización de la industria y la calidad de vida de la sociedad panameña.

Pilares temáticos y visión estratégica al 2040

El programa del Panama Energy Summit 2026 está estructurado en torno a los ejes estratégicos que marcarán el rumbo energético y de competitividad del país de cara a las próximas décadas: Competitividad y Crecimiento Económico: Estrategias concretas para garantizar que la oferta y capacidad eléctrica respalden el crecimiento sostenido del comercio, las industrias y los servicios globales de Panamá. Seguridad y Confiabilidad Energética: Análisis de la infraestructura de generación, transmisión y distribución requerida para ofrecer un suministro continuo, robusto y resiliente. Atracción de Inversiones e Innovación Tecnológica: Oportunidades de inversión en proyectos limpios, integración de almacenamiento masivo e implementación de Inteligencia Artificial aplicada a la optimización de redes inteligentes. Sostenibilidad y Transición Gradual: Avances en la hoja de ruta de descarbonización, balanceando los objetivos ambientales con la estabilidad tarifaria y la seguridad operativa nacional.

Programa oficial y cronograma de actividades

El programa comenzará a las 8:00 a.m. con el registro y la acreditación de los asistentes. A las 8:25 a.m. se realizará la apertura oficial, seguida, a las 8:30 a.m., de la bienvenida y conferencia magistral de apertura, a cargo de Rodrigo Rodríguez Jaramillo, secretario nacional de Energía, quien abordará el tema ‘La hoja de ruta energética de Panamá: prioridades y visión hacia 2040’. A las 8:40 a.m. se desarrollará el primer panel, titulado ‘La energía que Panamá necesita para crecer’, centrado en la generación, transmisión, distribución e inversión, así como en la capacidad del sistema eléctrico para responder a la próxima etapa de crecimiento del país. Participarán Isaac Castillo, gerente de Estructuración y Analítica de AES Panamá; Jean Carlos Trejos Arosemena, planificador del Sistema Interconectado Nacional de ETESA; y Samantha Ríos Ruiz, gestora del Sistema de Distribución de Naturgy. A las 9:25 a.m. habrá un espacio interactivo de preguntas y respuestas. Posteriormente, a las 9:35 a.m., se realizará un receso para networking y café. La agenda se reanudará a las 10:00 a.m. con una presentación ejecutiva de Naturgy, titulada ‘Infraestructura energética para una Panamá más competitiva: inversión, modernización y confiabilidad’. A las 10:20 a.m., AES Panamá ofrecerá una presentación ejecutiva sobre estrategias de innovación, sostenibilidad y competitividad de la matriz energética. A las 10:40 a.m. se abrirá un nuevo espacio de preguntas y respuestas, seguido, a las 10:50 a.m., de una sesión de intercambio técnico y establecimiento de redes de negocio. A las 11:00 a.m. tendrá lugar el cierre magistral de alto nivel, a cargo de Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), quien expondrá sobre ‘El desafío de garantizar un sistema energético confiable y competitivo’. Finalmente, a las 11:30 a.m., concluirá el programa oficial y se dará paso a un espacio exclusivo de networking.

El rol protagónico y compromiso de los patrocinadores oficiales

El éxito y alcance del Panama Energy Summit 2026 radica en la alianza estratégica entre los actores clave que abarcan toda la cadena de valor de la energía en el país: transmisión, distribución y generación. • ETESA (Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.) — Unimos Panamá con energía Como la espina dorsal del Sistema Interconectado Nacional, ETESA garantiza la estabilidad y la expansión del transporte de energía a lo largo de la geografía nacional. Durante el cumbre, la participación de Jean Carlos Trejos Arosemena, Planificador del Sistema Interconectado Nacional, destacará los planes estratégicos de transmisión, las inversiones en resiliencia de red y la preparación del sistema público para soportar los picos de demanda del crecimiento económico de Panamá. • Naturgy Panamá — Tu energía es nuestra prioridad Con una amplia presencia en la distribución eléctrica nacional, Naturgy reafirma su compromiso con el usuario final y el desarrollo comercial. En el panel con Samantha Ríos Ruiz, Gestor del Sistema Distribución, y en su presentación ejecutiva dedicada a la ‘Infraestructura energética para una Panamá más competitiva’, la empresa expondrá sus planes de modernización digital, digitalización de subestaciones y robustecimiento de redes urbanas y rurales. • AES Panamá — Soluciones energéticas sostenibles e innovadoras Como el mayor generador privado de energía del país y pionero en la diversificación renovable y en gas natural licuado (GNL), AES Panamá aporta la visión de futuro en generación competitiva. Con la intervención de Isaac Castillo, Gerente de Estructuración y Analítica, la empresa abordará las tecnologías emergentes, los sistemas de almacenamiento con baterías y los esquemas de suministro flexible para el sector industrial.

Organización y registro al evento