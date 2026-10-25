Alianza Internacional de Mujeres en Café busca expandir oportunidades comerciales para Panamá

La firma que convierte a Panamá en el capítulo número 42 de la Alianza Internacional de Mujeres en Café (IWCA, por sus siglas en inglés) marca un paso para fortalecer el liderazgo femenino en una de las industrias agrícolas más emblemáticas del país.

El acuerdo se concreta en el marco de World of Coffee 2026, el principal encuentro mundial del sector, que por primera vez se celebra en Panamá y en América Latina.

Durante una asamblea realizada en el país, Blanca Castro, presidenta de la Alianza Internacional de Mujeres en Café, destacó que la incorporación de Panamá es el resultado de varios años de trabajo y cumplimiento de requisitos institucionales.

La organización fue fundada hace aproximadamente 24 años en Estados Unidos con el propósito de impulsar el liderazgo femenino, fomentar conexiones dentro de la industria y facilitar el acceso de las productoras a mercados internacionales. Actualmente, la red reúne a 41 capítulos en distintos continentes y Panamá se convertirá en el número 42.

Castro subrayó que Panamá ocupa una posición estratégica dentro del mercado cafetero por la calidad de sus cafés especiales y de robusta, lo que convierte al país en un actor relevante para la organización. “Estamos muy complacidas y muy agradecidas. Hace un par de años iniciamos las conversaciones porque hay temas legales y procedimientos que cumplir, pero finalmente se logró”, afirmó.

Ivis Moreno, presidenta del capítulo 42 de la Alianza Internacional de Mujeres en Café por Panamá, por su parte, afirmó que la adhesión permitirá amplificar la visibilidad del aporte femenino en toda la cadena de valor del café.

“Para Panamá es muy importante entrar dentro de esta alianza porque nos va a permitir dar más visibilidad al trabajo que viene haciendo la mujer panameña en este rubro tan importante para la industria nacional”, expresó Moreno.

Añadió que, aunque el país es reconocido internacionalmente por la calidad de su café, muchas veces pasa desapercibida la contribución de las mujeres en áreas como la producción, la investigación, el mercadeo y la gestión empresarial.

Moreno señaló que uno de los principales objetivos del nuevo capítulo será fortalecer la participación de las mujeres mediante capacitación, acceso a financiamiento y oportunidades de intercambio internacional.

“Queremos seguir trabajando con la mujer, integrando a todas las mujeres a nivel nacional y haciendo conexiones internacionales para que tengamos más capacitación, más acceso a financiamientos y para que ese empoderamiento sea visible y sostenible en el tiempo”, manifestó.

La presidenta del capítulo panameño destacó además que la incorporación a la red global permitirá acelerar procesos de formación y colaboración con mujeres caficultoras de otros países.

Según explicó, la meta es construir una comunidad que crezca de manera conjunta y que posicione aún más el trabajo de las productoras panameñas en mercados internacionales.

Durante el encuentro, representantes de países de América Latina y el Caribe compartieron experiencias y buenas prácticas sobre los retos que enfrenta actualmente el sector cafetero. Entre los temas abordados destacan la investigación agrícola, el cambio climático, las tendencias de consumo y las nuevas regulaciones internacionales que impactan el comercio del café.

Castro explicó que estos espacios son esenciales para mantener actualizadas a las productoras y empresarias del sector. “La industria del café evoluciona muy rápido y siempre está cambiando, por lo que es importante estar atentas a las tendencias y a los mercados internacionales”, indicó.