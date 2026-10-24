Imágenes que hablan de literatura

En Madrid, el Paseo de Recoletos y la Biblioteca Nacional de España lucen nuevos ropajes. Los transeúntes deben estar desconcertados cuando pasan por este sector rodeado de restaurantes, establecimientos comerciales y sitios de interés cultural. Están caminando por las calles habituales para ir al trabajo o para cumplir las diligencias habituales de la jornada, pero no es como lo recordaban. Otros usan esta ruta para visitar la plaza de Cibeles, pasear por el Paseo del Prado o asistir a un evento en Casa de América y saben que ocurre algo fuera de lo común. Entre todos debe haber un no sé qué distinto que los hace plantearse preguntas como: “¿me habré equivocado de rumbo?” o “¿Estaré en un sueño?”. Tienen la impresión que han ingresado a una especie de biblioteca, quizás a la entrada de una librería o a las puertas de un museo.

Razón tienen. Este sector de la capital española, del 21 de octubre al 18 de noviembre de 2026, tiene un rostro diferente por obra y gracia de la exposición “Iberoamérica Literaria”, del maestro latinoamericano Daniel Mordzinski. Influencias entrecruzadas

Madrid será la sede de la XXX Cumbre Iberoamericana este 4 y 5 de noviembre. Semejante acontecimiento ha propiciado la organización de muestras simultáneas en diferentes puntos de la ciudad del oso y el madroño. Una nota de prensa precisa el objetivo de estas propuestas: “destacar el carácter estratégico de la cultura como seña de identidad iberoamericana y consolidar lazos de cercanía entre los Estados que forman la comunidad, a través de una concepción de la cultura asociada a la diversidad, la inclusión y el reconocimiento de las identidades múltiples”. El espíritu de la exposición “Iberoamérica Literaria”, indica la documentación oficial, celebra la literatura “como una parte destacada del patrimonio común iberoamericano, un patrimonio sin fronteras, de influencias entrecruzadas que refleja la riqueza, la continuidad y la diversidad de este espacio cultural compartido”. “Iberoamérica Literaria” reúne fotografías de escritores de los veintidós países que conforman la comunidad iberoamericana. Todas estas imágenes son de la autoría del argentino Daniel Mordzinski, el más relevante fotógrafo especializado en las letras y las músicas que tiene el continente americano. La citada nota de prensa destaca: “huyendo de la rigidez del retrato oficial, sus fotografías nos invitan a recorrer nuestra educación sentimental y literaria, desde gigantes consagrados como Borges, Cortázar o García Márquez, hasta nuevos talentos que dan voz a la cultura indígena y a la asombrosa diversidad de nuestra comunidad”. Autores

De Argentina: Jorge Luis Borges, Juan Gelman, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Pedro Mairal, Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero Dolores Reyes, Samanta Schweblin, Claudia Piñeiro, Andrés Neuman, Camila Sosa Villada, Mariana Enríquez y Alberto Manguel.