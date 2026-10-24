Imágenes que hablan de literatura

En Madrid, el Paseo de Recoletos y la Biblioteca Nacional de España lucen nuevos ropajes. Los transeúntes deben estar desconcertados cuando pasan por este sector rodeado de restaurantes, establecimientos comerciales y sitios de interés cultural.
Están caminando por las calles habituales para ir al trabajo o para cumplir las diligencias habituales de la jornada, pero no es como lo recordaban.
Otros usan esta ruta para visitar la plaza de Cibeles, pasear por el Paseo del Prado o asistir a un evento en Casa de América y saben que ocurre algo fuera de lo común.
Entre todos debe haber un no sé qué distinto que los hace plantearse preguntas como: “¿me habré equivocado de rumbo?” o “¿Estaré en un sueño?”.
Tienen la impresión que han ingresado a una especie de biblioteca, quizás a la entrada de una librería o a las puertas de un museo.
Razón tienen. Este sector de la capital española, del 21 de octubre al 18 de noviembre de 2026, tiene un rostro diferente por obra y gracia de la exposición “Iberoamérica Literaria”, del maestro latinoamericano Daniel Mordzinski.
Influencias entrecruzadas
Madrid será la sede de la XXX Cumbre Iberoamericana este 4 y 5 de noviembre. Semejante acontecimiento ha propiciado la organización de muestras simultáneas en diferentes puntos de la ciudad del oso y el madroño.
Una nota de prensa precisa el objetivo de estas propuestas: “destacar el carácter estratégico de la cultura como seña de identidad iberoamericana y consolidar lazos de cercanía entre los Estados que forman la comunidad, a través de una concepción de la cultura asociada a la diversidad, la inclusión y el reconocimiento de las identidades múltiples”.
El espíritu de la exposición “Iberoamérica Literaria”, indica la documentación oficial, celebra la literatura “como una parte destacada del patrimonio común iberoamericano, un patrimonio sin fronteras, de influencias entrecruzadas que refleja la riqueza, la continuidad y la diversidad de este espacio cultural compartido”.
“Iberoamérica Literaria” reúne fotografías de escritores de los veintidós países que conforman la comunidad iberoamericana.
Todas estas imágenes son de la autoría del argentino Daniel Mordzinski, el más relevante fotógrafo especializado en las letras y las músicas que tiene el continente americano.
La citada nota de prensa destaca: “huyendo de la rigidez del retrato oficial, sus fotografías nos invitan a recorrer nuestra educación sentimental y literaria, desde gigantes consagrados como Borges, Cortázar o García Márquez, hasta nuevos talentos que dan voz a la cultura indígena y a la asombrosa diversidad de nuestra comunidad”.
AutoresDe Argentina: Jorge Luis Borges, Juan Gelman, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Pedro Mairal, Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero Dolores Reyes, Samanta Schweblin, Claudia Piñeiro, Andrés Neuman, Camila Sosa Villada, Mariana Enríquez y Alberto Manguel.
De Andorra: Josep Dallerès y de Bolivia Edmundo Paz Soldán y Liliana Colanzi.
De Brasil: Ana Paula Maia, João Paulo Cuenca, Adriana Lisboa, Nélida Piñón, Itamar Vieira Junior y Jorge Amado.
De Chile: Raúl Zurita, Jorge Edwards, Lina Meruane, Luis Sepúlveda, Roberto Bolaño e Isabel Allende.
De Colombia: Gabriel García Márquez, Juan Gabriel Vásquez, Carlos Granés, Daniel Samper, Piedad Bonnett, Laura Restrepo, Antonio Caballero, Tomás González, Vanessa Londoño, Héctor Abad Faciolince y Pilar Quintana.
De Costa Rica: Shirley Campbell Barr, Rodrigo Soto y Carlos Cortés.
De Cuba, Leonardo Padura, Marilyn Bobes, Karla Suárez, Ena Lucía Portela y Silvio Rodríguez.
De Ecuador: Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero.
De El Salvador: Horacio Castellanos Moya, Vanessa Núñez Handal, Elena Salamanca y Ricardo Lindo.
De España: Almudena Grandes, Luis García Montero, Elvira Lindo, Adolfo García Ortega, Eduardo Mendoza, David Uclés, Javier Cercas, Francisco Ayala, Rosa Montero, María Dueñas, Manuel Vilas, Víctor Andresco, Alfonso Mateo-Sagasta, Berna González Harbour, Mabel Lozano, Marta Robles, Miguel Barrero, Fernando Beltrán, Miguel Munárriz, Luis Eduardo Aute, Edurne Portela, José Ovejero, Ana María Matute, Tomás Segovia, José Manuel Fajardo, Enrique Vila-Matas, Juan Cruz, Arturo Pérez-Reverte, Camilo José Cela, Fernando Royuela, Lola Beccaria, Mercedes Cebrián, Luisgé Martín, Nuria Barrios, Marta Sanz, Rosa Regàs, Irene Vallejo y Luis Alberto de Cuenca.
De Guatemala: Juan Carlos Lemus, Francisco Alejandro Méndez, Eduardo Halfon, Noé Vásquez, Julio Serrano, Anabella Giracca, Hanna Orellana, Gloria Álvarez, Carol Zardetto, Luis Méndez Salinas, Denise Phé-Funchal y Carmen Lucía Alvarado.
De Honduras: Mayra Oyuela.
De México: Elena Poniatowska, Gonzalo Celorio, Juan Villoro, Carlos Fuentes, Hugo Valdés, Antonio Sarabia, Brenda Navarro, Elvira Liceaga, Yásnaya Aguilar, Jazmina Barrera, Ángeles Mastretta,Valeria Luiselli, David Toscana, Octavio Paz y Rosa Beltrán.
De Nicaragua: Gioconda Belli, Claribel Alegría, Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez.
De Panamá: Carlos Wynter Melo, Rosa María Britton y Juan David Morgan.
De Paraguay: Augusto Roa Bastos y Rubén Bareiro Saguier.
De Perú: Mariana de Althaus, Santiago Roncagliolo, Mario Vargas Llosa, Jeremías Gamboa, Katya Adaui, Renato Cisneros, Karina Pacheco Medrano, Fernando Iwasaki y Alfredo Bryce Echenique.De Portugal: Valter Hugo Mãe, Lídia Jorge, Ana Luísa Amaral, José Saramago y José Luís Peixoto.
De República Dominicana: Rita Indiana, Ángela Hernández, León Félix Batista, Minerva del Risco,Tony Raful, Mateo Morrison, Alexis Gómez Rosa, Rosa Silverio, José Acosta, Néstor Rodríguez, José Mármol, Soledad Álvarez, José Rafael Lantigua y Jochy Herrera.
De Uruguay: Fernanda Trías, Cristina Peri Rossi, Mario Benedetti e Ida Vitale.
De Venezuela: Alberto Barrera Tyszka, Karina Sainz Borgo y Rafael Cadenas.
Para mirar el mundo
Conversé de manera electrónica con este prodigio del lente sobre “Iberoamérica Literaria”.
¿Qué me puedes decir de los organizadores de esta exhibición?
La muestra es organizada por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID). Quiero agradecer especialmente a su director de Relaciones Culturales, Santiago Herrero y a su equipo, por haberme acompañado y apoyado con talento a lo largo del camino de preparación de esta exposición.
¿Qué tal montar fotos en las calles de Madrid?
No puedo sentirme más feliz ni más orgulloso de esta exposición individual en el corazón de Madrid, en el emblemático Paseo de Recoletos y a las puertas de la Biblioteca Nacional.
¿Qué podemos esperar de esta muestra?
Es una muestra reúne fotografías de esos hombres y mujeres que, a través de la palabra, han contribuido a enriquecer nuestra cultura, nuestra memoria y nuestra manera de comprender el mundo. Poder compartir este trabajo en un lugar tan cargado de historia, belleza y significado adquiere, además, un valor muy especial al coincidir con la XXX Cumbre Iberoamericana, de jefes de Estado y de Gobierno comprometidos con el entendimiento y el diálogo.
¿Qué representa para ti “Iberoamérica literaria”?
“Iberoamérica literaria” es una forma de acercarme a los escritores que admiro y de rendir homenaje a la literatura, siempre capaz de acercarnos a los demás y de ayudarnos a mirar el mundo desde otras perspectivas. Me gusta imaginar que los escritores salen de sus libros para encontrarse en las calles de Madrid con sus lectores.
¿Cuántos escritores están presentes?
La muestra cuenta con retratos, entre las cuales incluyo muhas fotos de grupo, un género que me fascina y que practico desde hace muchos años (seguro recuerdas Daniel las fotos de grupo que hice en Panamá). Es decir que, si tienes en cuenta a las autoras y autores de cada foto, la muestra reúne a más de 200 escritores.
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