Teletón 20-30 recauda $1.4 millones para reconstruir 68 viviendas tras terremoto en Panamá

La Teletón 20-30 de 2026, realizada este sábado 24 de octubre en el Centro de Convenciones de Azuero, cerró su jornada con una recaudación de $1,457,028 para impulsar la reconstrucción de 68 viviendas destinadas a familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La actividad, organizada por el Club Activo 20-30 de Panamá bajo el lema “Un país, una meta”, reunió a ciudadanos, empresas, artistas, medios de comunicación y voluntarios para apoyar a los damnificados en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Los fondos se destinarán al Proyecto Meta, que contempla la construcción de viviendas permanentes, dignas y accesibles para las familias afectadas por el sismo. Entre los criterios de priorización figuran los hogares en los que resida al menos una persona con discapacidad.

Según la organización, las soluciones habitacionales incorporarán criterios de seguridad, habitabilidad y accesibilidad, con diseños adaptados a las condiciones de cada región y a la normativa aplicable.

“Cada aporte representa una oportunidad para una familia que necesita volver a sentirse segura. Gracias a quienes donaron, compartieron nuestro mensaje y pusieron su talento y su tiempo al servicio de esta causa. No solo vamos a construir casas: vamos a reconstruir hogares”, expresó Giacomo Tamburrelli, presidente de la Teletón 20-30 de 2026.

Teletón 20-30 destaca fiscalización y transparencia de los fondos

Por su lado, el presidente del Club Activo 20-30 de Panamá, Fabián Madrid, señaló que la recaudación implica un compromiso con el manejo responsable de los recursos y la rendición de cuentas sobre su utilización.

“La confianza de Panamá nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad y transparencia. Nuestro deber es convertir esa solidaridad en resultados para las familias y rendir cuentas sobre el uso de los recursos. El cierre de esta jornada es un paso más en un compromiso que continúa”, manifestó Madrid.

La organización informó que la jornada contó con la participación de la Contraloría General de la República en la fiscalización de los aportes recibidos.

Asimismo, invitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a consultar los informes financieros oficiales del Club Activo 20-30 de Panamá, que, según indicó, son auditados de manera independiente y entregados voluntariamente al Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo.

Los informes también pueden consultarse en el sitio web oficial de la Teletón, www.teleton.com.

Con el cierre de la transmisión, comienza la siguiente etapa del proyecto: convertir los fondos recaudados en soluciones habitacionales para las familias afectadas, dijeron los organizadores.