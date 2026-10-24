Arranca la Teletón 20-30 para ayudar a familias afectadas por el terremoto en Panamá

La Teletón 20-30 arrancó con esta nueva edición para apoyar a las familias cuyas viviendas sufrieron daños severos o colapsaron tras el terremoto que afectó a las provincias centrales.

Bajo el lema “Un país, una meta”, el evento reunirá a artistas nacionales, familias y público en general para sumarse a esta iniciativa solidaria.

Fabián Madrid, presidente del Club Activo 20-30 de Panamá, explicó que la organización se movilizó desde las primeras horas posteriores a la emergencia para identificar las necesidades de las comunidades afectadas, coordinar ayuda y entregar donaciones directamente a las familias.

“Hay familias cuyas viviendas sufrieron daños severos o colapsos y que hoy necesitan una solución permanente. Por eso decidimos utilizar unas de las plataformas de solidaridad más importantes que tiene nuestro país, la teletón 2030 ”, señaló Madrid al explicar la decisión de sumar la Teletón 20-30 a los esfuerzos de recuperación.

El presidente del club indicó que la organización ha trabajado en territorio, escuchando a los afectados y conociendo de cerca las condiciones de los hogares perjudicados. Añadió que la asistencia no debe limitarse a atender la emergencia inmediata, sino que debe contribuir a la reconstrucción y a la recuperación de las familias.

“En el club activo 2030 de Panamá estamos comprometidos con la transparencia. Por eso incluso antes de que fuese ley, como club cívico entregamos de manera voluntaria nuestra rendición de cuenta y estados financieros auditados de manera independiente por empresas auditoras reconocidas a nivel mundial”, dijo.