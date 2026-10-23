¿Quiénes cantarán en la Teletón 20-30 Provincias Centrales? Conozca los artistas

La música y la solidaridad se unirán este sábado 24 de octubre en la Teletón 20-30 Provincias Centrales, que tendrá como escenario el Centro de Convenciones Azuero, en una jornada destinada a recaudar apoyo para proyectos que contribuyan a transformar vidas.
La actividad contará con la participación de reconocidos artistas nacionales, entre ellos Samy y Sandra Sandoval, Nenito Vargas y Los Plumas Negras, Alejandro Torres y Las Estrellas del Ritmo, Jhonathan Chávez y Los Triunfadores, y Osvaldo Ayala.
También se presentarán Abdiel y Manuel y Los Consentidos, Kako Nieto, Doralis Mela, Andrés Díaz y Víctor Bernal, quienes se sumarán a esta iniciativa solidaria con su talento musical.
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El evento se desarrollará desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 de la madrugada, en el Centro de Convenciones Azuero, donde se espera reunir a artistas, familias y público en general en torno a una misma causa.
La Teletón 20-30 Provincias Centrales busca convocar a la ciudadanía a participar y contribuir con iniciativas que generen oportunidades y beneficien a quienes más lo necesitan.
En esta ocasión, impulsa el proyecto “Un país, una meta”, que busca apoyar la recuperación habitacional de las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.
La invitación está abierta al público para disfrutar de la música en vivo y sumarse a esta jornada de solidaridad.
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