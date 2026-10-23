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Farándula

¿Quiénes cantarán en la Teletón 20-30 Provincias Centrales? Conozca los artistas

Samy y Sandra Sandoval y otros artistas estarán en la Teletón 20-30 Provincias Centrales
Samy y Sandra Sandoval y otros artistas estarán en la Teletón 20-30 Provincias Centrales Teletón 20-30 Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/10/2026 16:28
Reconocidos artistas nacionales participarán en la Teletón 20-30 Provincias Centrales, una jornada dedicada a apoyar causas solidarias.

La música y la solidaridad se unirán este sábado 24 de octubre en la Teletón 20-30 Provincias Centrales, que tendrá como escenario el Centro de Convenciones Azuero, en una jornada destinada a recaudar apoyo para proyectos que contribuyan a transformar vidas.

La actividad contará con la participación de reconocidos artistas nacionales, entre ellos Samy y Sandra Sandoval, Nenito Vargas y Los Plumas Negras, Alejandro Torres y Las Estrellas del Ritmo, Jhonathan Chávez y Los Triunfadores, y Osvaldo Ayala.

También se presentarán Abdiel y Manuel y Los Consentidos, Kako Nieto, Doralis Mela, Andrés Díaz y Víctor Bernal, quienes se sumarán a esta iniciativa solidaria con su talento musical.

El evento se desarrollará desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 de la madrugada, en el Centro de Convenciones Azuero, donde se espera reunir a artistas, familias y público en general en torno a una misma causa.

La Teletón 20-30 Provincias Centrales busca convocar a la ciudadanía a participar y contribuir con iniciativas que generen oportunidades y beneficien a quienes más lo necesitan.

En esta ocasión, impulsa el proyecto “Un país, una meta”, que busca apoyar la recuperación habitacional de las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

La invitación está abierta al público para disfrutar de la música en vivo y sumarse a esta jornada de solidaridad.

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