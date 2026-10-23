¿Quiénes cantarán en la Teletón 20-30 Provincias Centrales? Conozca los artistas

La música y la solidaridad se unirán este sábado 24 de octubre en la Teletón 20-30 Provincias Centrales, que tendrá como escenario el Centro de Convenciones Azuero, en una jornada destinada a recaudar apoyo para proyectos que contribuyan a transformar vidas.

La actividad contará con la participación de reconocidos artistas nacionales, entre ellos Samy y Sandra Sandoval, Nenito Vargas y Los Plumas Negras, Alejandro Torres y Las Estrellas del Ritmo, Jhonathan Chávez y Los Triunfadores, y Osvaldo Ayala.

También se presentarán Abdiel y Manuel y Los Consentidos, Kako Nieto, Doralis Mela, Andrés Díaz y Víctor Bernal, quienes se sumarán a esta iniciativa solidaria con su talento musical.