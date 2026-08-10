Samy y Sandra Sandoval relatan momentos de angustia tras el sismo en Colombia

Los reconocidos artistas panameños Samy y Sandra Sandoval, conocidos como los Patrones de la Cumbia, vivieron momentos de angustia tras el sismo registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, país donde se encuentran cumpliendo con un compromiso artístico.

A través de un live en su cuenta de Instagram, los hermanos agradecieron a sus seguidores y a todas las personas que se preocuparon por su bienestar y preguntaron cómo se encontraban luego del movimiento telúrico.

Sandra relató visiblemente nerviosa cómo experimentó el sismo mientras se encontraba en el piso 14 del edificio donde se hospedaba, mientras que su hermano Samy estaba en el piso 13.

“La experiencia fue muy... no se los puedo explicar. Yo estaba en un piso 14 y Samy en el 13. Yo acababa de salir del baño, me estaba secando cuando me dice Luis Esteban: ‘Mami, está temblando’”, contó Sandra durante la transmisión.

Ante el movimiento, los hermanos lograron salir del edificio y ponerse a salvo, alejándose de la estructura mientras pasaban los momentos de mayor tensión.