Teletón 20-30 de Provincias Centrales: fecha, horario y lugar del evento

La Teletón 20-30 de Provincias Centrales se realizará este sábado 24 de noviembre en el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré, con una jornada solidaria destinada a recaudar apoyo para proyectos que contribuyan a transformar vidas y brindar ayuda a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado el pasado 9 de octubre en el país.
Bajo el lema “Un país, una meta”, el evento reunirá a artistas nacionales, familias y público en general para sumarse a esta iniciativa solidaria.
La actividad se desarrollará desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 de la madrugada y contará con la participación de diferentes artistas nacionales, quienes formarán parte de la programación preparada para esta jornada.
La entrada será completamente gratuita, por lo que se invita a la población a asistir y participar en esta actividad que busca unir a las comunidades de las provincias centrales en torno a una causa solidaria.
La Teletón tendrá como escenario el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré, donde se espera la asistencia de personas dispuestas a contribuir con los proyectos impulsados a través de esta iniciativa.
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