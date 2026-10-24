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Teletón 20-30 de Provincias Centrales: fecha, horario y lugar del evento

La Teletón 20-30 de Provincias Centrales se realizará con artistas nacionales, entrada gratuita y una jornada solidaria en Chitré.
La Teletón 20-30 de Provincias Centrales se realizará con artistas nacionales, entrada gratuita y una jornada solidaria en Chitré. Teletón 20-30
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/10/2026 10:53
Chitré será escenario de la Teletón 20-30 de Provincias Centrales, que reunirá a artistas y familias bajo el lema “Un país, una meta”.

La Teletón 20-30 de Provincias Centrales se realizará este sábado 24 de noviembre en el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré, con una jornada solidaria destinada a recaudar apoyo para proyectos que contribuyan a transformar vidas y brindar ayuda a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado el pasado 9 de octubre en el país.

Bajo el lema “Un país, una meta”, el evento reunirá a artistas nacionales, familias y público en general para sumarse a esta iniciativa solidaria.

La actividad se desarrollará desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 de la madrugada y contará con la participación de diferentes artistas nacionales, quienes formarán parte de la programación preparada para esta jornada.

La entrada será completamente gratuita, por lo que se invita a la población a asistir y participar en esta actividad que busca unir a las comunidades de las provincias centrales en torno a una causa solidaria.

La Teletón tendrá como escenario el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré, donde se espera la asistencia de personas dispuestas a contribuir con los proyectos impulsados a través de esta iniciativa.

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