Teletón 20-30 de Provincias Centrales: fecha, horario y lugar del evento

La Teletón 20-30 de Provincias Centrales se realizará este sábado 24 de noviembre en el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré, con una jornada solidaria destinada a recaudar apoyo para proyectos que contribuyan a transformar vidas y brindar ayuda a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado el pasado 9 de octubre en el país.

Bajo el lema “Un país, una meta”, el evento reunirá a artistas nacionales, familias y público en general para sumarse a esta iniciativa solidaria.

La actividad se desarrollará desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 de la madrugada y contará con la participación de diferentes artistas nacionales, quienes formarán parte de la programación preparada para esta jornada.