Con la victoria de Panamá ante Curazao y la derrota estrepitosa de Guatemala a manos de Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones, los panameños vuelven a reinar a nivel regional dentro del certamen.

La selección de Panamá volvió a ser la única selección de Centroamérica en clasificarse al Final Four de la Liga de Naciones y reafirmar su gran momento que viene viviendo en los últimos años.

Más allá del ranking, el combinado de Thomas Christiansen ha dado ese paso adelante sobre otras selecciones, llegando a instancias finales de finales importantes o en el Mundial 2026, torneo en el que Panamá representó a toda la zona centroamericana como único clasificado.

La única selección de la zona que tenía opciones de también clasificarse al Final Four era Guatemala, sin embargo cayó eliminada y goleada ante Canadá por un global de 7-3. Los dirigidos por Luis Fernando Tena, en el partido de vuelta, se adelantaron en el marcador y empatando el global por algunos minutos. Sin embargo, los dirigidos por Jesse Marsch despertaron y con las anotaciones de Jonathan David, Tani Oluwaseyi (doblete) y Tajon Buchanan, Canadá se clasificó al Final Four.

Si hacemos una retrospectiva, Panamá es el único país centroamericano que ha estado presente en cuatro de las cinco ediciones de la Final Four. Tan solo en la primera, en la 2019-2020, estuvieron Honduras y Costa Rica, con Panamá ausente.

De ahí en adelante, los dirigidos por Christiansen no han faltado a la gran cita, obteniendo un subcampeonato y dos veces el cuarto lugar.

El panorama del resto de países es diferente. Equipos como Costa Rica u Honduras, han aprovechado este último parón de selecciones del 2026 para organizar amistosos y prepararse para disputar la fase preliminar de la Copa Oro el cual se jugará en el mes de marzo del 2027. Por otra parte, Nicaragua y El Salvador han tenido que lidiar por el repechaje en este mes de noviembre para poder optar por un puesto en esa fase preliminar.