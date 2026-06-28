Canadá se aferra al sueño mundialista con un gol agónico ante Sudáfrica

Canadá escribió este domingo una nueva página dorada en su historia mundialista al clasificarse por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo tras derrotar 0-1 a Sudáfrica con un dramático gol en el tiempo añadido.

Cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció el capitán canadiense Stephen Eustaquio para ejecutar un tiro libre desde fuera del área en el minuto 92 que sorprendió al portero Ronwen Williams y desató la euforia entre los miles de aficionados presentes en el estadio de Los Ángeles.

El tanto selló la clasificación de los norteamericanos a los octavos de final y eliminó a los ‘Bafana Bafana’ de la competición.

Canadá y Sudáfrica inauguraron este domingo la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se disputará hasta el próximo 3 de julio y definirá a los últimos clasificados a la ronda de los 16 mejores equipos del torneo.

El encuentro fue intenso y abierto desde el inicio, con ambos equipos generando oportunidades, aunque la falta de precisión y el nerviosismo propio de una instancia decisiva impidieron que el marcador se moviera durante gran parte del compromiso.

La selección africana tuvo su ocasión más clara ya avanzada la segunda mitad, cuando un potente disparo desde fuera del área se estrelló en el travesaño, dejando sin reacción al guardameta canadiense.

La respuesta de Canadá no tardó en llegar. En el minuto 62, Tani Oluwaseyi, estuvo cerca de abrir el marcador, pero Williams evitó el gol con una destacada intervención.

Con el paso de los minutos y la clasificación en juego, el seleccionador Jesse Marsch recurrió a su principal figura. Alphonso Davies, que regresaba a las canchas tras permanecer más de un año alejado por lesión, ingresó en el tramo final y cambió inmediatamente el ritmo del partido.

Davies mostró destellos de su calidad desde sus primeros minutos sobre el césped y, en el 75, habilitó a Jacob Shaffelburg con una asistencia que estuvo cerca de convertirse en el primer gol del encuentro.

Sin embargo, el desenlace estaba reservado para Eustaquio. Cuando el reloj marcaba el minuto 92 y la prórroga parecía inevitable, el mediocampista canadiense ejecutó un preciso disparo de falta que terminó en el fondo de la red y aseguró la histórica clasificación.

Con el triunfo, Canadá continúa ampliando la mejor participación mundialista de su historia y ahora espera rival en los octavos de final, instancia en la que se enfrentará al vencedor del duelo entre Marruecos y Países Bajos, que se disputará este lunes en el estadio de Monterrey, México.

Sudáfrica, por su parte, se despide del torneo después de una actuación competitiva y de poner contra las cuerdas a una de las selecciones revelación del campeonato.