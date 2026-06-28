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Fútbol

Canadá se aferra al sueño mundialista con un gol agónico ante Sudáfrica

El juego es el primero de la fase eliminatoria de 32 equipos.
El juego es el primero de la fase eliminatoria de 32 equipos. FIFA
Por
Adriana Berna
  • 28/06/2026 17:46
El encuentro se dio en el Estadio Los Ángeles, en Estados Unidos.

Canadá escribió este domingo una nueva página dorada en su historia mundialista al clasificarse por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo tras derrotar 0-1 a Sudáfrica con un dramático gol en el tiempo añadido.

Cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció el capitán canadiense Stephen Eustaquio para ejecutar un tiro libre desde fuera del área en el minuto 92 que sorprendió al portero Ronwen Williams y desató la euforia entre los miles de aficionados presentes en el estadio de Los Ángeles.

El tanto selló la clasificación de los norteamericanos a los octavos de final y eliminó a los ‘Bafana Bafana’ de la competición.

Canadá y Sudáfrica inauguraron este domingo la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se disputará hasta el próximo 3 de julio y definirá a los últimos clasificados a la ronda de los 16 mejores equipos del torneo.

El encuentro fue intenso y abierto desde el inicio, con ambos equipos generando oportunidades, aunque la falta de precisión y el nerviosismo propio de una instancia decisiva impidieron que el marcador se moviera durante gran parte del compromiso.

La selección africana tuvo su ocasión más clara ya avanzada la segunda mitad, cuando un potente disparo desde fuera del área se estrelló en el travesaño, dejando sin reacción al guardameta canadiense.

La respuesta de Canadá no tardó en llegar. En el minuto 62, Tani Oluwaseyi, estuvo cerca de abrir el marcador, pero Williams evitó el gol con una destacada intervención.

Con el paso de los minutos y la clasificación en juego, el seleccionador Jesse Marsch recurrió a su principal figura. Alphonso Davies, que regresaba a las canchas tras permanecer más de un año alejado por lesión, ingresó en el tramo final y cambió inmediatamente el ritmo del partido.

Davies mostró destellos de su calidad desde sus primeros minutos sobre el césped y, en el 75, habilitó a Jacob Shaffelburg con una asistencia que estuvo cerca de convertirse en el primer gol del encuentro.

Sin embargo, el desenlace estaba reservado para Eustaquio. Cuando el reloj marcaba el minuto 92 y la prórroga parecía inevitable, el mediocampista canadiense ejecutó un preciso disparo de falta que terminó en el fondo de la red y aseguró la histórica clasificación.

Con el triunfo, Canadá continúa ampliando la mejor participación mundialista de su historia y ahora espera rival en los octavos de final, instancia en la que se enfrentará al vencedor del duelo entre Marruecos y Países Bajos, que se disputará este lunes en el estadio de Monterrey, México.

Sudáfrica, por su parte, se despide del torneo después de una actuación competitiva y de poner contra las cuerdas a una de las selecciones revelación del campeonato.

3:57 PM
28/06/2026

Termina el partido

El marcador queda 1-0 a favor del equipo canadiense.

3:56 PM
28/06/2026

Se agrega 1 minuto más

3:52 PM
28/06/2026

Goooool de Canadá

3:51 PM
28/06/2026

Añaden 5 minutos al segundo tiempo

3:48 PM
28/06/2026

Más cambios para Sudáfrica

Salen Thapelo Maseko (12) y Evidence Makgopa (17) y entran Tshepang Moremi (8) e Iqraam Rayners (15)

3:39 PM
28/06/2026

Canadá intenta buscar el gol con un tiro al arco

3:38 PM
28/06/2026

Más cambio para Canadá

Salen Tani Oluwaseyi (12) y Liam Millar (11) y entran Jacob Shaffelburg (14) y Alphonso Davies (19).

3:26 PM
28/06/2026

Tiro de esquina de Canadá

3:23 PM
28/06/2026

Tiro al arco de Sudáfrica

3:21 PM
28/06/2026

Cambios para Canadá

Salen Nathan Saliba (25) y Moise Bombito (15) y entran Luc De Fougerolles (4)  y Niko Sigur (23)

3:15 PM
28/06/2026

Tarjeta amarilla para Canadá

3:08 PM
28/06/2026

Cambio para Sudáfrica

Sale Relebohile Mofokeng (10) y entra Thalente Mbatha (5)

3:05 PM
28/06/2026

Inicia la segunda parte del partido

2:49 PM
28/06/2026

Se acaba el primer tiempo

El marcador se mantiene 0-0

2:46 PM
28/06/2026

Añaden 3 minutos al primer tiempo

2:44 PM
28/06/2026

Tiro de esquina para la selección canadiense

2:39 PM
28/06/2026

Infracción del equipo de Sudáfrica

2:36 PM
28/06/2026

Tiro de esquina de Sudáfrica

2:35 PM
28/06/2026

Canadá vuelve a buscar el gol con un impacto al arco

2:27 PM
28/06/2026

Se reanuda el partido

2:23 PM
28/06/2026

Inicia la pausa de hidratación

2:21 PM
28/06/2026

Falta del equipo sudafricano

2:16 PM
28/06/2026

Otro saque de esquina para Canadá

2:10 PM
28/06/2026

Tiro de esquina del equipo candiense

2:09 PM
28/06/2026

Tiro al arco de Canadá

2:00 PM
28/06/2026

Arranca el partido

1:55 PM
28/06/2026

Ahora se canta el himno nacional de Canadá

1:53 PM
28/06/2026

Se canta el himno del equipo de Sudáfrica

1:51 PM
28/06/2026

Salen los equipos de Canadá y Sudáfrica al terreno de juego. 

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